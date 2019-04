Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain va trebui sa mai astepte pentru a sarbatori cel de-al optulea sau titlu de campioana a Frantei, dupa ce a suferit o noua infrangere, pe terenul formatiei FC Nantes (scor 2-3), miercuri seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 28-a din Ligue 1.…

- Ciprian Tatarușanu (33 de ani) pare tot mai aproape de a se desparți de FC Nantes, formație cu care mai are contract pana la finalul acestui sezon, lucru confirmat chiar de antrenorul echipei franceze, potrivit mediafax.Citește și: Victorie pentru Klaus Iohannis! A caștigat razboiul cu Ministerul…

- Eliza Buceschi, 25 de ani, a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ales sa continue sub Tampa dupa doua sezoane petrecute in tricoul „galben-albastru" in care spune ca s-a simtit foarte bine atat in Brasov cat si la echipa, dar ca ceea ce a determinat-o sa…

- Portarul Cirprian Tatarușanu, 33 de ani, nu a fost convocat de antrenorul Vahid Halilhodzic pentru meciul de azi cu Reims, ora 16:00. Ciprian Tatarușanu, titular incontestabil in poarta lui Nantes nu face parte din lot, iar clubul a anunțat ca portarul este accidentat. Presa din Franța scrie ca portarul…

- Paris Saint-Germain, câștigatoarea ultimelor patru ediții din Cupa Frantei, a obținut fara emoții calificarea în semifinalele competiției. Formația lui Thomas Tuchel s-a impus la scor de neprezentare (3-0) în fața celor de la Dijon, într-un meci disputat pe Parc des Princes.Fara…

- Fundasul central Nicolas Pallois, prieten apropiat al lui Emiliano Sala, si Loic Morin, secretarul general al clubului FC Nantes, la care activeaza si portarul roman Ciprian Tatarusanu, vor reprezenta gruparea franceza de fotbal la funeraliile atacantului argentinian, sambata, la Progreso, a anuntat…

- Fotbalistul argentinian Emiliano Sala, care a murit intr-un accident aviatic la scurt timp dupa ce a fost transferat de FC Nantes la Cardiff City, a fost omagiat cu un minut de aplauze, duminica, inainte de startul meciului dintre echipa lui Ciprian Tatarusanu si Nimes, contand petru etapa a XIV-a a…

- FC Nantes a anuntat ca a stabilit un pret unic pentru biletele la meciul de pe teren propriu cu Nimes, din acest weekend: 9 euro, exact numarul pe care l-a purtat Emiliano Sala.“Pentru ca numarul maxim de suporteri sa poata, alaturi de jucatori, sa ii aduca un ultim omagiu lui Emiliano la…