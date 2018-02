Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru AGERPRES, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, si ca au trimis o solicitare în acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri,

- Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a analizat, impreuna cu secretarul de stat Adrian Dobre și partenerii ministerului in implementarea programului Start-Up Nation, stadiul proiectelor acceptate la finanțare in ediția 2017 și masurile de fluidizare și creștere…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- In cadrul primei sedinte din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la targurile internationale din semestrul al doilea al anului sa se realizeze ”in limita resurselor bugetare, in ordinea importantei si dimensiunii participative a lor”, a informat miercuri Ministerul pentru Mediul…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- 1.300 de credite Start-up Nation avizate, doar 200 de antreprenori cu bani in cont Banca Comerciala Romana (BCR) a avizat 1.300 de credite de prefinanțare in cadrul programului Start-up Nation, din care 500 deja aprobate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a aprobat peste 1.300 de credite de prefinanțare in cadrul programului StartUp Nation, din care aproximativ 500 au fost deja aprobate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Din cele peste 1.300 de credite, 1.278 au…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de cativa ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care îl conduc şi pentru…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta promulgarea de catre presedintele Klauss Iohannis a Legii Prevenirii. Reprezentantii mediului de afaceri sustin, insa, ca Legea este inutila, avand in vedere ca a fost golita de continut. Contraventiile si modelul planului de remediere…

- Legea prevenirii care ar urma sa dea antreprenorilor posibilitatea de primi indrumari pentru anumite greseli, inainte de a fi sactionati in urma unor controale ale autoritatilor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).…

- Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor nereguli, vor aplica mai intai avertismente si vor acord o perioada pentru remedierea problemelor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri Ministerul pentru Mediul de…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) și Biroul de Promovare Comercial Economica (BPCE) Haga au organizat, la Palatul Camerei bucureștene, o intalnire de lucru cu reprezentanții firmelor și asociațiilor din…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, considera ca ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, și-a depașit atribuțiile, "a dezinformat" și a instigat la "o ruptura in societatea romaneasca" atunci cand a afirmat ca este ingrijorat de pachetul legilor justiției…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, ii da o replica dura ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca se arata ingrijorat de modificarile aduse Legilor Justiției de la noi și ii ințelege pe protestatari.”Excelenta Voastra,…

- Tehnologia criptomonedelor ar trebui sa fie reglementata, sa o ințelegem, sa vedem care sunt parțile ei bune și sa vedem cum poate fi implementata in economia reala, susține Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 'Cred ca este o piața cu o dinamica…

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- Dejeanul Vicențiu Știr, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. ”Astazi este despre Romania, despre cei care au pus dragostea de țara mai presus de propria viața și care de-a lungul timpului…

- Statul va derula si in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici si mijlocii (IMM), pentru investitii, dar cu o serie de modificari propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Vor putea…

- Dupa ce i s-a atras atenția ca exista un segment in societate care dorește sa fie orice numai ca sa nu fie PSD, partid pe care-l descriu drept ”ciuma roșie”, ministrul Ilan Laufer a subliniat: ”Este absolut greșit. Este un mod distructiv pentru societatea romaneasca.” [citeste si] Ministrul…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- Legea prevenirii, initiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost adoptata astazi in Parlamentul Romaniei, urmand a fi trimisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. A fost eliminata lista contraventiilor pentru care nu se vor mai aplica amenzi, ci numai avertismente,…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- IMM-urile pot obține in condiții avantajoase credite de investiții in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvețian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anunțat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a demarat o licitație pentru achiziție de servicii in vederea organizarii participarii agenților economici la un targ internațional aeronautic.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, s-a intalnit in Egipt cu Tawfik Diab, presedintele Pico Group, una dintre cele mai mari companii private egiptene, cu care a discutat stadiul actual al investitiilor Pico Group si ”perspectivele extinderii" pe piata din Romania,…

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…

- Vicențiu Știr, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Soon Jick Hong, președintele Centrului de Productivitate din Coreea (KPC) au semnat, astazi, Memorandumul de Ințelegere prin care au fost puse bazele instituționale pentru inființarea Centrului…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 78,5 milioane de lei la cea de-a doua rectificare bugetara a anului 2017, insa ministrul Ilan Laufer da asigurari ca are disponibile toate sumele necesare pentru platile pe anul in curs catre beneficiarii din programul Startup Nation…

- Joi, 16 noiembrie, in Bacau va avea loc a șasea ediție a programului „Invest in Romania” inițiat de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Direcția de Investiții Straine din Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat…

- Autoritațile romane lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, in condițiile in care, de la 1 iulie 2018, Romania trebuie sa transpuna in legislația naționala Directiva europeana privind garantarea…