- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, joi, ca pe lista de transferuri a clubului se afla doi portari, in urma plecarii lui Florin Nita la Sparta Praga, si a precizat ca vicecampioana ia in calcul si readucerea lui Toma Niga de la Academica Clinceni. "Sunt doua optiuni pe care…

- Torje nu va mai ajunge la ros-albi. Motivul: sefii dinamovisti nu vor sa se implice intr-un eventual proces la FIFA intre turcii de la Karabukspor, club unde a jucat Torje sub forma de imprumut de la Akhmat Grozny, si jucator. Totusi, cei de la ACS Poli Timisoara, l-au anuntat ca sunt dispusi…

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…

- Caroline ramane cu titlul, Simonei ii apartine viitorul dupa finala disputata sambata la Australian Open! Sau cel putin asa preconizeaza specialistii de la Antipozi. Finala de la Australian Open a fost una pe muchie cutit si, in ciuda faptului ca s-a impus Wozniacki, gazdele turneului au…

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…

- Gaz Metan Medias a obtinut o victorie confortabila in penultimul amical al stagiului de pregatire din Antalya. Echipa lui Cristi Pustai s-a impus cu 3-1 in fata lui NK Veres Rivne, locul 5 din prima liga ucraineana. Golurile ardelenilor au fost reusite de Nasser Chamed, in minutul 20, Olaru, in minutul…

- Editia din acest an a “Cupei de Iarna” la tenis s-a desfasurat la finalul saptamanii trecute, la Oradea, in organizarea Clubul Sportiv Municipal din localitate. Au fost prezenti sportivi din judetele Timis, Bihor, Maramures, Satu Mare, Cluj si Salaj, judetul nostru fiind reprezentat de tenismeni de…

- „Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia acesta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia. Este vorba de fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde…

- Numele politologului a fost vehiculat ca posibil consilier al Presedintelui Iohannis. Chiar daca aceasta nu s-a concretizat, politologul incearca sa aiba un dialog cu seful Statului. Invitata joi seara la B1 TV doamna Mungiu-Pippidi a cerut interventia de urgenta a Presedintelui Iohannis pentru…

- Cei mai bogati oameni din Europa, dar si personalitati importante ajung, in aceasta dupa amiaza, la conacul din Bihor al lui Ion Tiriac pentru a incepe controversata vanatoare de mistreti organizata in fiecare iarna. Primii milionari care au ajuns la aeroportul din Oradea sunt designerul Stefano Ricci…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. …

- CSM Poli Iași il transfera pe Sadiq El Fitouri, fost junior al lui Manchester City, Fotbalistul libian are 23 de ani și a trecut prin curtile celor mai puternice echipe din Anglia, informeaza telekomsport.ro! Sadiq El Fitouri este asteptat sa semneze cu CSM Poli Iasi! Acesta si-a facut junioratul la…

- Una dintre cele mai cunoscute fabrici de zahar din tara, de la Oradea, se inchide. Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca insa si cu numele; vor produce zahar „Diamant" in Polonia si Ucraina. Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar…

- Fabio Capello, in calea lui Nicolae Dica. Meci de gala pentru FCSB in Spania. FCSB a plecat, luni, spre Antalya, acolo unde are stabilit primul cantonament al iernii, pana pe 18 ianuarie. In acea zi, trupa lui Nicolae Dica va susține primul meci de pregatire, cu Olimpik Donețk (Ucraina). Apoi, delegația…

- Noul mijlocaș al formației Universitatea Craiova, Ovidiu Bic, se afla in cantonamentul alb-albaștrilor din Antalya și a declarat ca a fost foarte bine primit de colegi și ca nu are probleme de adaptare. Venit de la Gaz Metan Mediaș in ...

- Un italian la CSU Craiova? Oltenii au bifat ieri prima mutare și se mai pregatesc și de alte lovituri. CSU Craiova spera la titlu, cel puțin la nivel declarativ, fapt pentru care au inceput sa joace tare in acest „mercato”. Oltenilor le-a fost propus un jucator italian cu multe partide in Serie A, un…

- Oficialii Universitații Craiova au anunțat astazi ca l-a transferat de la Gaz Metan Mediaș pe Ovidiu Bic. Mijlocașul central a semnat un contract valabil patru ani și jumatate. „Clubul Universitatea Craiova anunța faptul ca a ajuns la un acord cu ...

- CS U Craiova, echipa cu pretenții la titlu in Liga 1, a realizat primul transfer al iernii, reușind sa se ințeleaga cu Ovidiu Bic, 23 de ani, mijlocașul central al lui Gaz Metan Mediaș. Bic a semnat un contract valabil pentru urmatorii patru ani și jumatate. Oltenii au platit 200.000 de euro pentru…

- Dupa toate probabilitatile, el se va transfera la Gaz Metan Medias, componenta a Ligii 1 de baschet masculin. „Sergiu Pop a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a i se permite sa incerce o alta provocare in cariera. Pe aceasta cale, CSM Oradea ii mulțumește lui Sergiu pentru contribuția…

- Un fenomen bizar a starnit controverse in Bucovina, dupa ce o imagine cu ceea ar putea fi extraterești in Radauți a fost publicata pe rețelele de socializare. Cel susține ca a vazut un OZN in a doua zi de Craciun a fost șocat de scena pe care a vazut-o doar in filmele cu extraterești. Pasionații care…

- Prizonierii eliberați ieri de rebelii din estul Ucrainei s-au intors acasa. Cei 73 de barbați, unii dintre care au petrecut si trei ani in captivitate, au fost intampinați pe aeroportul Borispol din Kiev cu flori și cu lacrimi de bucurie de rudele și apropiații lor.

- Un obiect zburator neidentificat a fost fotografiat marti dimineata de romani din Vrancea, Bihor, Suceava, dar si din Gorj. Imagini similare au fost surprinse si in Rusia, in apropiere de granita cu Ucraina, dar si i...

- Peste 100 de fotografii alb-negru din Oradea si Beius, care surprind atmosfera revolutionara din Bihor, dar si obiecte de colectie, au fost vernisate in Palatul Princiar al Cetatii din Oradea.

- Minutul 49 al meciului de la Medias, dintre Gaz Metan și Craiova a fost aproape sa se încheie cu o tragedie. La un duel aerian Kelic si Olaru s-au lovit cap în cap și s-au prabușit pe teren. Fundasul Craiovei și-a revenit repede, însa Olaru a avut nevoie…

- Incidentul auto a avut loc in jurul orei 23:45, in localitatea Aleșd. Un tanar de 25 de ani, aflat la volanul unui autoturism cu remorca, nu a adaptat viteza de deplasare la intrarea in alveola de calmare a traficului rutier, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat…

- Trofeul Festivalului Național de Muzica Pop, ”Stelele Cetații 2017”, in valoare de 2.000 de lei, a fost caștigat de Rareș Mariș, din Cluj-Napoca. Finala concursului, ajuns, anul acesta, la cea de-a 35-a ediție, a avut loc in zilele de 2 și 3 decembrie, la Teatrul de Arta Deva. In competiție au intrat…

- Un tribunal din Ucraina a fost scena unei actiuni socante. Un barbat a intrat in sala de judecata cu doua grenade si le-a detonat, informeaza stiripesurse.ro. Zece persoane au fost ranite, dintre care doua au ajuns la spital, noteaza sursa citata.

- Ieri, 29 decembrie 2017, in jurul orei 15:44, un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism pe D.N. 76, dinspre Oradea spre municipiul Brad, a incercat sa evite un autobuz care a ieșit dintr-o stație și a intrat pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu au autoturism…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa, primul vizand un drum rutier ce traverseaza județul Arad. Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite…

- Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite in lucrarile ce vor fi efectuate la drumul E 79, care traverseaza tara si reprezinta conexiunea cu sudul Europei, respectiv Bulgaria si Grecia, si cu nordul ei, adica Ungaria. Lucrarile au in vedere sectiunea de…

- FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA I – CLASAMENT – 27.11.2017 NR. CRT. ECHIPA M V E I GM GP P 1. BAD BOYS 8 8 0 0 33 8 24 2. FCSB BEIUS 9 7 1 1 39 21 22 3. INTER 8 5 0 3 35 24 15 4. MADRUGADA 10 4 1 5 41 42 13 5. AEK 5 4 0 1 21…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MOCIAR GHEORGHE pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere in vederea consumului…

- Sora Aurei Ion reuseste sa aduca speranta in viata copiilor saraci, a batranilor bolnavi si abandonati. Ea a infiintat la scurt timp dupa moartea surorii ei, Fundatia "Aura Ion". Mesajul principal pe care il transmit reprezentantii asociatiei vine dintr-un citat pe care Aura il folosea mereu: "Orice…

- CSU Craiova și-a inceput cu stangul aventura pe noul stadion "Ion Oblemenco", suferind o infrangere drastica in meciul de inaugurare cu Slavia Praga, 0-4. (detalii + foto de la meci, aici). 30.000 de fani au fost anunțați la acest meci, iar Marcel Popescu, președintele clubului, a susținut ca pentru…

- * Versiunea corecta a clasamentelor poate fi vizualizata pe desktop, pe dispozitivele mobile fiind posibil sa apara incorect. FEDERATIA DE MINIFOTBAL A ROMANIEI – CAMPIONAT JUDETEAN DE MINIFOTBAL – LIGA I – CLASAMENT – 13.11.2017 NR. CRT. ECHIPA M V E I GM GP P…