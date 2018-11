Stiri pe aceeasi tema

- Aniversare Artileria de coasta a Romaniei La împlinirea a 141 de ani de la victoria obtinuta în timpul Razboiului de Independenta (1877 - 1878) de catre militarii români împotriva otomanilor, Fortele Navale marcheaza momentul printr-o serie de evenimente planificate în…

- "Regret acest lucru atat de mult, nu-mi vine sa cred ca am facut-o", a declarat Krasimirov, referindu-se la asasinarea lui Marinova. Avocatul tanarului a cerut ca sedinta sa se tina cu usile inchise, insa tribunalul de la Ruse a respins cererea. Avocatul a venit la Krasimirov dupa ce…

- 5 octombrie 2018... Am ajuns in judetul Calarasi, intr o mica si frumoasa comuna numita Dorobantu. Centrul satului de resedinta s a umplut dintr o data de autoturisme si autocare sosite de la Calarasi sau de dincolo de Dunare, din Dobrogea, si care au adus cu ele sute de persoane. Aproape intreaga suflare…

- Nuyina, un spargator de gheata urias comandat de Australia si construit la Galati in Romania, a facut primul pas pentru prima data in apa, trecand testul critic de plutire. Operatiunea a durat doua zile si a presupus pomparea unui volum de apa ca pentru umplerea a 50 de piscine de dimensiuni olimpice…

- "Torna, torna, fratre". Trei cuvinte simple, dar de o importanta cruciala... Expresia a fost rostita in urma cu peste 1400 de ani, in timpul unei campanii militare bizantine, desfasurata la sud de Dunare, undeva intre linia fluviului si nordul Muntilor Balcani. Consemnata in izvoarele vremii, ea a nascut…

- Inițial, existența pestei porcine africane a fost confirmata de un laborator veterinar din Braila, dar pentru confirmarea oficiala a virusului a fost nevoie și de o confirmare a Laboratorului Național de Referința din București. Rezultatele analizelor facute in Capitala au venit sambata și au confirmat…

- Dupa ce ai muncit un an intreg, cu siguranta iti doresti sa ai parte de un concediu linistit, in care sa uiti de stresul zilnic de la munca si de activitatile cotidiene. Daca locuiesti in Bistrita si conduci ore intregi pana sa ajungi pe litoral, ultimul lucru pe care ti-l doresti este ca, atunci cand…