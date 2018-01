Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistii de la SCM-U Craiova au invins astazi, in deplasare, formatia U Cluj, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-10, 25-10), intr-o partida din cadrul etapei a 16-a din Divizia A1. Echipa din Banie se mentine pe locul sase in clasament, ...

- Bogdan Chitic Aflata la ediția inaugurala, Cupa de Iarna „Constantin Tabarcea” la fotbal in sala, intrecere rezervata copiilor nascuți in/dupa 1 ianuarie 2007, și-a consumat primul episod la finalul saptamanii trecute. In Sala Sporturilor din Valea Calugareasca s-a desfașurat faza preliminara a competiției,…

- CSU Craiova, formatia aflata pe locul 3 in Liga I, a obtinut prima victorie in jocurile amicale din Turcia. Echipa pregatita de Devis Mangia s-a impus la limita, scor 1-0 (1-0), impotriva polonezilor de la Lechia Gdansk, locul 11 in prima liga, prin golul marcat de Gustavo in prima repriza in minutul…

- Echipa lui Gheorghe Tadici ia o opțiune serioasa la calificarea in "sferturi" dupa ce a bifat a doua victorie in grupa. HC Zalau a reușit, duminica seara, o victorie senzaționala in Cehia, pe terenul celor de la Banik Most. Atenționate de faptul ca Larvik, campioana Norvegiei, nu a reușit sa invinga…

- SCM Craiova a fost invinsa de formatia rusa Kuban Krasnodar cu scorul de 28-26 (12-12), duminica, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. In prima repriza, echipa din Banie a condus cu 3-2, 4-3 si 6-5, apoi avantajul a crescut la doua goluri, 7-5, 8-6, 9-7,…

- Craiova nu a avut nici o șansa in deplasarea din Rusia. Doi "fluierași" azeri le-au oprit pe oltence sa obțina un rezultat bun SCM Craiova a jucat duminica, in Rusia, meciul din etapa a 3-a a Cupei EHF. Echipa pregatita de Bogdan Burcea a intalnit formația lui Evgheni Trefilov, selecționerul Rusiei!…

- Voleibalistele de la SCM-U Craiova au obtinut astazi prima victorie in acest sezon din Divizia A2, seria vest. Jucatoarele din Banie s-au impus pe teren propriu in fata formatiei CS Volei Club Deva, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-14, 25-21), ...

- Cristina Zamfir Florianu a facut spectacol in partida contra fostei sale echipe, Corona Brașov. A marcat de 10 ori și SCM Craiova a caștigat cu 29-18. Oltencele au plecat la Krasnodar pentru disputa cu Kuban. In drumul spre indepartata Rusie, pentru al treilea meci din grupa A a Cupei EHF, SCM Craiova…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 15-a. Meciul rundei: U-BT Cluj – CSU Sibiu. Etapa debuteaza vineri, la Oradea. Vineri, 19 ianuarie CSM CSU Oradea – BC Mureș – ora 17.45 Sambata, 20 ianuarie U-BT Cluj-Napoca – BC CSU Sibiu – ora 17.15 Phoenix Galați vs Timba Timișoara – ora 19.00 BC Timișoara…

- Echipa feminina de baschet, Olimpia CSU Brasov a invins, miercuri, pe teren propriu, pe CSM Satu Mare cu scorul de 70-62 (20-6, 17-18, 11-18, 22-20), in etapa a 15-a din Liga Nationala. Pentru Olimpia Brașov au inscris: Handford 21, Pesovic 20, Irimia 17, Higgins 8, Al Ash Hab 2, Kazlauskaite 2. ,,O…

- Agenda de weekend: 19-21 ianuarie Targuri de nunti, spectacole pentru copii si petreceri aniversare ale cluburilor locale. Acestea sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Târgul de nunți Wedding Style, Amiral Event, ora 11Cluj Napoca's…

- Echipa lui Gheorghe Tadici a surclasat-o pe H 65 Hoors și și-a trecut in cont primele puncte in grupa D. HC Zalau a obținut, duminica seara, pe teren propriu, prima victorie in grupele Cupei EHF, ardelencele invingand campioana Suediei, H 65 Hoors, cu 24-21.Fetele lui Gheorghe Tadici au confirmat jocul…

- HC Zalau a invins echipa suedeza H 65 Hoors HK, cu scorul de 24-21 (10-8), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin. HC Zalau a reusit prima sa victorie in Grupa D, dupa un meci in care a condus aproape tot timpul, cu exceptia unor moment in care…

- Astazi s-a disputat si al doilea meci din etapa a doua din grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Kuban Krasnodar a fost invinsa pe teren propriu de formatia franceza Brest Bretagne, cu scorul de 28-22. Reamintim ca aseara ...

- Oltencele de la Craiova au caștigat la pas disputa cu danezele dupa o prima repriza senzaționala. 4.000 de olteni au celebrat ieri prima victorie a favoritelor in grupa A a Cupei EHF, a doua competiție ca valoare in Europa. Fosta campioana a Danemarcei, Randers HK a fost spulberata in prima repriza…

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0, in Polonia, cu Developres SkyRes Rzeszow, in primul meci din 2018, unul ce a durat numai 80 de minute, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus astazi, pe teren propriu, cu scorul de 29-24, in fata formatiei Rapid Bucuresti, in etapa a 11-a din Liga Florilor, prima din campionatul intern disputata in acest an. Craiova va disputa urmatorul ...

- Cupele Europene 2018 la volei feminin. Știința Bacau și CSM Targoviște joaca marți, CSM Bucureșți – miercuri, toate in Cupa CEV. Alba Blaj evolueaza joi, in Liga Campionilor. Cupa Challenge, 16-imi de finala, manșa retur: Azerrail Baku (Azerbaidjan) – Știința Bacau (marți 9 ianuarie 2018, ora 16.00)…

- Debut cu stangul pentru cele doua echipe romanești in grupele Cupei EHF, a doua competiție ca valoare. SCM Craiova și HC Zalau au cedat, in deplasare, in fața favoritelor grupelor, formații care au inceput sezonul in Liga Campionilor. Copleșite de miza Echipa lui Gheorghe Tadici a inceput extrem de…

- SCM Craiova a fost invinsa in deplasare de echipa franceza Brest Bretagne Handball, cu scorul de 25-22 (13-10), duminica, in primul sau meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa din Banie a inceput mai bine meciul si a condus cu 5-2 (min. 10), 6-4 (12), 8-6 (20), dar formatia…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa astazi, de la ora 18.00, primul meci din grupa A a Cupei EHF, faza in care formatia antrenata de Bogdan Burcea a ajuns in premiera, dupa ce a eliminat echipa ungara Debrecen. Meciul ...

- SCM Craiova va sustine duminica, de la ora 18:00, in Franta, primul meci in grupele Cupei EHF, in compania echipei Brest Bretagne. De la aceeasi ora, HC Zalau va juca in deplasare cu Larvik. Reprezentantele Romaniei vor incepe tare jocurile din 2018 in Europa, in fata unor echipe care provin din…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa duminica, de la ora 18.00, primul meci din grupa A a Cupei EHF, faza in care formatia antrenata de Bogdan Burcea a ajuns in premiera, dupa ce a eliminat echipa ungara Debrecen. Oltencele ...

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova disputa azi ultimul meci in deplasare din acest an. Oltenii vor infrunta formația BC SCM Timișoara, de la ora 19.30 (DigiSport), intr-un joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Naționala, și incearca sa ...

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- UPDATE : Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca femeia, care se numeste Magdalena Serban si este din Craiova, a fost incoerenta pe toata durata audierilor, nefurnizandu-le anchetatorilor nicio informatie despre faptele comise. Prima ipoteza a anchetatorilor este ca femeia ...

- FCSB - Lugano, de la 22:05, LIVE BLOG pe www.prosport.ro Echipa probabila FCSB: Vlad - Enache, Larie, Balasa, Jr. Morais - Nedelcu, Pintilii - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman - Gnohere Calificata matematic in primavara europeana dupa trei victorii si un egal obtinute in primele patru etape, FCSB…

- Programul Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Azi aflam țintarul competiției. Tragerea la sorți a CM 2018 e programata vineri, 1 decmbrie, la Kremlin. Stadioanele și programul meciurilor (va fi aflat vineri seara). Tragerea la sorti a grupelor Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018, la TVR.…

- Rezultatele echipelor romanești in Cupele Europene de volei. Infrangeri drastice pentru formațiile masculine din Ploiești și din Zalau. ACTUALIZARE 29 noiembrie. Cupa Challenge la volei masculin, turul 2 preliminar, manșa retur: Tricolorul LMV Ploiești – Lausanne UC (Elveția) (miercuri 29 noiembrie…

- Craiova a trecut de CS Afumati in optimile Cupei, scor 3-2, dupa 120 de minute. Ilfovenii au condus de doua ori, dar Baluta a rezolvat partida cu doua goluri in minutele 101, respectiv 105. La finalul jocului, capitanul oltenilor a recunoscut ca el si colegii lui i-au luat de sus pe cei de la Afumati.…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- HC Dobrogea Sud Constanța a ratat calificarea in grupele Cupei EHF. Victorie amara cu tripla deținatoarea a Ligii Campionilor. HC Dobrogea Sud a trecut pe teren propriu de SC Magdeburg cu 27-26 (15-15), dar nu s-a calificat in grupe pentru ca in tur pierduse cu 25-27. Intr-o atmosfera ca pe vremea meciurilor…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta a castigat confruntarea din deplasare cu Rapid Bucuresti, scor 71-66 (41-30), meci contand pentru etapa a Vl-a a Ligii l, Grupa 1. Cele mai bune marcatoare ale formatiei pregatite de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu au fost Ecaterina Armanu (19…

- Componentele "naționalei" Romaniei au participat la o intalnire cu fanii și o sesiune de autografe la un mall din Craiova. E o prima runda de socializare a oltenilor cu Neagu și compania inainte de "Trofeul Carpați" Aflate in cantonament la Craiova pentru "Trofeul Carpați", componentele "naționalei"…

- Transilvania „Wild Cats” Brașov a terminat turul de campionat cu o victorie. Fetele pregatite de Razvan Patran și Adrian Vescan au invins fara probleme formația CSU Medicina Targu Mureș cu scorul de 3-0 (25-15, 25-14, 25-23), in runda a șaptea a diviziei A2 seria vest. A fost un meci la discreția „pisicilor…

- Romania va avea doua reprezentante la tragerea la sorți a grupelor Cupei EHF care va avea loc joi 23 noiembrie, la Viena. HC Zalau și SCM Craiova au reușit, in premiera, calificarea in faza grupelor. Federația Europeana a schimbat de doua sezoane sistemul de desfașurare in Cupa EHF, la feminin, trecand…

- Campioana en-titre a Romaniei, CSM Bucuresti, va debuta in grupa principala 1 a Ligii Campionilor, in luna ianuarie, pe teren propriu, chiar cu detinatoarea trofeului, echipa ungara Gyor ETO.CSM Bucuresti a castigat grupa preliminara A, cu 10 puncte, la fel ca Gyor ETO, in grupa B, ambele…

- Desi a fost invinsa aseara, in deplasare, la Debrecen, cu scorul de 26-24 (13-14), echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a calificat in grupele Cupei EHF, dupa ce in tur castigase cu scorul de 24-19. Echipa antrenata de Bogdan Burcea, ...

- SCM Craiova s-a calificat in grupele Cupei EHF la handbal feminin, deși a fost invinsa de formația maghiara DVSC-TVP cu scorul de 26-24 (13-14), duminica seara, la Debrecen, in manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. SCM Craiova se impusese cu 24-19 în prima manșa,…

- Tenismanul elvețian Roger Federer, numarul 2 mondial, a caștigat al treilea și ultimul sau meci din Grupa ''Boris Becker'' la Turneul Campionilor de la Londra, invingandu-l joi in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, pe croatul Marin Cilic (N.5). Federer, care s-a impus în fața…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, in deplasare, formatia slovena Krim Ljubljana, cu scorul de 33-30 (17-16), in penultima etapa din grupa A a Ligii Campionilor. CSM ramane lider in grupa, cu 8 puncte, fiind deja calificata mai departe.

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins vineri, in deplasare, campioana Austriei, Hypo Viena, cu scorul de 30-22 (17-11), in prima mansa din turul III al Cupei EHF. Partida retur va avea loc la Zalau, in 18 noiembrie, iar castigatoarea din dubla mansa se va califica in faza grupelor competitiei,…

- Gyor, echipa pregatita de selecționerul Romaniei, Ambros Martin, și-a luat revanșa in fața Rostovului, dupa eșecul suferit in Rusia. Campioana Europei, ETO Audi Gyor, a invins luni seara in "Audi Arena" din Gyor cu 25-23 pe Rostov Don, campioana Rusiei, in etapa a patra din grupele Ligii Campionilor.…

- Romania – Portugalia, in preliminariile CE U19 (10 noiembrie, Ovidiu). Totul pentru calificare. Dupa patru meciuri disputate in Grupa 8 de calificare la Euro 2019, tricolorii se mențin pe prima poziție cu 10 puncte acumulate. Elevii lui Daniel Isaila s-au impus in toate cele trei deplasari: Liechtenstein…

- CSM București a invins categoric formația daneza NFH-Nykobing Falster Handboldklub, cu scorul de 39-26 (18-12), sambata, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, disputat &i...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obtinut aseara a sasea victorie in sapte meciuri disputate in acest sezon din Liga Florilor. Craiovencele s-au impus la o diferenta mare de scor, 28-15 (15-6), in partida de pe teren propriu cu ...