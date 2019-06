Olteanul in bazar Un oltean ajunge la turci in bazar. Intra intr-un magazin cu palarii si probeaza una dintre ele: – Nu va suparati, cat costa palaria asta? – 100 lei – Nu! 50… – Nu nu, nu se poate. Pleaca olteanul, se intoarce dupa doua ore: – Hai bre cat costa palaria asta? Turcul, vazand ca are deja vanzare buna, lasa la pret: – Hai ca ti-o dau cu 50 de lei. – Nu! 25… – Nu nu, nu se poate. Iar pleaca olteanul, iara se intoarce dupa doua ore, la sfarsit de program: – Hai bre cat costa palaria? Turcul, vazand ca a vandut aproape toata marfa: – Nu costa nimic ma, ia-o si du-te. – Nu! Doua… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Turneul final, care se va desfasura intre 12 iunie si 12 iulie 2020, va oferi celor 24 de echipe calificate prilejul de a juca in 12 orase: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg. Un numar record de trei milioane de bilete…

- Alexandru Ionița, 24 de ani, nu este in planul lui Dan Petrescu nici in meciul cu CSU Craiova de acuma seara. Ultima data cand a evoluat Ionița a fost in Cupa cu Astra, 2-2, cand Petrescu nu a fost mulțumit deloc de prestația mijlocașului și l-a scos in minutul 34. Intrebat daca i s-a transmis ceva…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris joi, pe Facebook, ca este de acord cu Klaus Iohannis cand spune ca trebuie modificata Constituția Romaniei, dar ca trebuie modificata astfel incat președintele Republicii, ”care noaptea viseaza niște intrebari fara subiect și predicat pentru un referendum…

- Te-ai întrebat vreodata ce se afla în alimentele pe care le manânci? Un material video facut de un student la Medicina a scos la iveala faptul ca în legumele proaspete se gasesc zeci de acarieni, viermi, musculițe și alte

- Base in masina cu SPP-istul. Intr-un sat calca o gaina. Base: Las` ca vorbesc eu cu taranul si ii explic ca a fost un accident nefericit. O sa ma inteleaga, doar sunt presedintele tarii. Dupa cinci minute Base se intoarce batut mar. Pleaca in tromba mai departe. In satul urmator masina calca un porc.…

- Șapte dintre șoferii Ambulanței Corabia acuzați ca furau combustibil au obținut dreptul de a reveni pe funcții, decizia aparținand Tribunalului Olt și este definitiva potrivit mediafax. Șapte dintre șoferii de ambulanța de la stația Corabia acuzați ca furau, in mod repetat, motorina din autosanitare,…

- CCR a decis miercuri ca legea pensiilor este partial neconstitutionala, ceea ce inseamna ca actul normativ se va intoarce in Parlament pentru reexaminare. Sesizarea impotriva legii a fost depusa de PNL si USR la finalul anului trecut, imediat dupa votul din Camera Deputatilor, scrie G4media.

- Andreea Balan a depașit cu bine o etapa foarte grea, in care s-a zbatut la propriu intre viața și moarte, dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, nu se va intoarce foarte curand pe scena sau, cel puțin, așa afirma persoane din anturajul…