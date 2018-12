Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Comisia a concluzionat ca, deoarece au achizitionat activele in conditiile pietei, societatile care le-au cumparat nu au beneficiat de ajutoarele acordate anterior societatii Oltchim. Aceasta inseamna ca raspunderea pentru rambursarea ajutoarelor ii revine Oltchim."De-a lungul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Romania va primi de la Comisia Europeana un grant in valoare de peste 34 milioane de euro, reprezentand 75% din costurile pentru masurile de combatere a pestei porcine africane. ‘O alta veste buna, venita chiar in aceasta dimineata de la Comisia Europeana,…

- O mare parte din activele Oltchim ar putea fi cumparata de combinatul de produse chimice Chimcomplex Borzești, controlat de Ștefan Vuza, cu aproximativ 128 milioane euro, bani proveniți de la o unitate bancara cu capital rusesc, scrie G4Media.Sursa citata precizeaza ca cea mai mare parte din…

- Comisia Europeana (CE) a decis ca 60 de milioane de euro dati de stat, cu titlu de imprumut, Complexului Energetic Hunedoara SA reprezinta "ajutor de stat incompatibil" si trebuie recuperati, impreuna cu dobanzile aferente. Problema este ca acest complex - care asigura 5% din productia de energie a…

- ”Un guvern poate sprijini o societate care are dificultati din punct de vedere financiar daca societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurarii sale si daca denaturarea concurentei este limitata. In cazul CE Hunedoara, aceste conditii nu au fost indeplinite - am…