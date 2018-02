Oltchim își schimbă proprietarul. Radiografia tranzacției In vara acestui an este așteptata finalizarea procesului de vanzare a celui mai important combinat chimic din Romania. Are noul stapan al celor mai importante active ale Oltchim banii necesari? Unii spun ca nu, in timp ce surse din zona cumparatorului și a vanzatorului susțin ca afacerea este in grafic și ca finanțarea este ca și obținuta. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

- Cele 176 de magazine din reteaua Germanos vor deveni in urmatoarea perioada, in urma unui proces de rebranding, Telekom, lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca incepand deja in opt magazine, informeaza Telekom.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- Giganții comerțului electronic Amazon sau Alibaba ar putea decide in favoarea realizarii unor centre logistice in Romania in urmatorii doi ani daca va trece pe aici ruta feroviara planificata pe China, denumita „noul Drum al Matasii“.

- În Franța se poarta zilele acestea o ampla dezbatere privind o noua paradigma pentru Bacalaureat. Și în România se vorbește despre bacalaureat, ale carui probe se dau dincolo de limita legii chiar în aceasta

- Cei mai saraci musulmani vor avea un centru comunitar in Dobrogea. Horahaii traiesc la marginea comunei Castelu, langa Medgidia, in conditii extrem de grele. Cativa oameni vor sa schimbe lucrurile si soarta copiilor de horahai, care fara educatie nu au nicio sansa la integrarea in societate.

- România a pierdut peste 7 miliarde de lei în perioada 2010 - 2015, întrucât pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008!

- Academia Rapid iși schimba numele ca sa nu mai aiba piedici in drumul spre Liga 3! Academia Rapid, proiectul pus pe picioare cu bani grei de Primaria Sectorului 1, dar care, din pricina unei erori incredibile a pierdut dreptul de a obține „Certificatul de Identitate Sportiva”, iși schimba numele. Academia…

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens. Desi manevra ar urma sa fie permisa numai in anumite conditii, propunerea…

- Se modifica o importanta lege. Deputatii vor sa schimbe un act normativ care vizeaza direct toti soferii din Romania. Bugetul.ro a aflat planurile alesilor in privinta celebrei roviniete, dar si cum se va schimba legea si ce sanctiuni vor primi soferii care nu circula cu actele la zi.Noua…

- Situatia din România, în atentia Euronews. Postul european de televiziune a realizat o radiografie amanuntita a motivelor care au scos mii de oameni în strada în urma cu doua saptamâni.

- Unii cred ca unele femei nu prea merita sa devina mame, iar dupa ce veți vedea imaginea de mai jos, probabil le veți da dreptate. Tanara din imagine este in stare sa faca ceva de neinchipuit, in timp ce baiețelul ei se afla in aceeași incapere cu ea. „Mama” s-a pozat intr-o ipostaza demna de un film…

- Romania a fost, in ultimii trei ani, una din cele mai performante tari din Europa Centrala si de Est din sistemul companiei Coca-Cola, sustine intr-un interviu pentru „Adevarul” Nikos Koumettis, The Coca-Cola Company. El descrie si imaginea consumatorului roman, din perspectiva companiei: foarte modern…

- Romania a modificat prevederile legii privind transcrierea si inscrierea actelor de stare civila - certificate de nastere sau de casatorie. Dosarele pot fi depuse acum doar personal de titular, nu prin mandatar sau imputernicit.

- Iulian Stanciu, unul dintre cei mai puternici antreprenori din IT-ul romanesc, investitor și director general eMag și proprietarul Flanco, va vorbi, de la ora 10.30, la Interviurile Libertatea LIVE, despre comerțul online, mecanismul de formare a prețurilor la promoții, criza de forța de munca și cum…

- Oana Zavoranu a povestit ce drama a avut loc chiar in apartamentul conjugal in care sta cu soțul ei, Alex Ashraf. Oana Zavoranu a oferit detalii cutremuratoare despre ce s-a petrecut in casa in care locuiește cu soțul ei, Alex Ashraf, cu care s-a cununat religios anul trecut . Oana Zavoranu, care a…

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.Administratia…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Noul proprietar al Oltchim, Chimcomplex, a anuntat ca va pastra angajatii si salariile celor care lucrau pana acum la instalatiile de pe platforma din Ramnicu Valcea si ca vrea sa relanseze productia de PVC, material care nu se mai fabrica in Romania.

- IMPLICARE Stiati ca peste 225.000 de copii romani se duc zilnic flamanzi la culcare si 72% dintre familiile din mediul rural nu le pot asigura copiilor sub 5 ani o dieta minim acceptabila? Rezultatele: imbolnaviri grave sau malnutritie. Asociatia “Buna ziua, Copii din Romania” (BZRO) Barlad este o organizatie…

- ANM a emis o avertizare de vant, ninsoare și temperaturi scazute incepand de astazi, de la ora 22.00, pana duminica, 14 ianuarie, la ora 16.00 . Vremea de iarna se instaleaza in toata țara și saptamana viitoare. Iata harta gerului care va lovi Romania in urmatoarele zile, potrivit Digi 24 : SAMBATA…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu noaptea de joi spre vineri, vremea se schimba radical. Va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit. Vremea mai calda de la inceputul intervalului va intra intr-un…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit. La Timisoara, incepand de vineri, temperaturile nu vor trece de…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit, potrivit Romania TV. Vremea mai calda de la inceputul…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- Elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. In plus, aparatele trebuie depozitate in locuri special amenajate si setate pe modul silentios, astfel incat sa nu deranjeze ora, scrie Romania TV.Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de…

- Grupul german Continental, cu cinci divizii, șapte uzine, patru centre de cercetare și peste 19.000 de angajați in Romania, a demarat discuții privind o reorganizare a structurii sale. Deși datele sunt inca neclare, este posibil ca gigantul din industria auto sa se transforme intr-un holding.

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP.Citește și: DOLIU in…

- Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele sau Catalin este inginer topograf, dar o ajuta și pe sora sa in activitatea ONG-ului pe care il aceasta il coordoneaza atat in Romania, cat și in Kenya.

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Incepand cu ianuarie 2018, banii din Romania se schimba. Dupa ce a fost modificata stema Romaniei prin decret prezidential este obligatoriu ca si monedele si bancnotele din Romania sa fie inscriptionate cu noua stema. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a declarat ca primul lot va contine doar monede…

- ♦ Romanii cheltuie pe produse de larg consum (FMCG) circa 20,7 mld. euro anual, suma fiind relativ constanta in ultimii ani in contextul in care masurile de relaxare fiscala au dus preturile in jos, insa romanii au cumparat mai mult (in volum) sau mai scump.

- Au trecut deja trei luni de cand afaceristul Nicolae ”Niro” Dumitru, proprietarul celebrului complex ”Dragonul Rosu”, a fost eliberat conditionat. In tot acest timp, cunoscutul om de afaceri a preferat sa nu iasa in public si sa-si petreaca zilele alaturi de familie, care i-a lipsit mult, cat s-a aflat…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- Proprietarul distribuitorului de motorina Oscar Downstream, milionarul Alin Niculae (46 de ani), este in negocieri pentru vanzarea companiei care sta la baza averii sale, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

- Un transport de 178 de porci al unui crescator din județul Brașov este blocat de patru zile in Vama Albița, dupa ce autoritațile din Republica Moldova l-a intors din propriul Punct de Trecere a Frontierei Leușeni. Autoritațile moldovene au impus de cateva zile interdicție la importul de porcine din…

- SMARTERS, prima agentie de growth hacking & online marketing din Romania, ne propune un mod simplu de a vedea situatia antreprenoriatului in Romania. Acestia au creat o harta interactiva care arata, in cifre, care este situatia afacerilor in judetele Romaniei. „Ideea acestei harti a pornit in primul…

- Bruno Ribo, directorul general al celui mai mare combinat siderurgic local, ArcelorMittal Galati, a spus intr-un interviu acordat ZF ca uzina de la Galati va fi supusa procesului de digitalizare si ca odata cu acesta, se va schimba profilul joburilor din cadrul companiei. “Pas cu pas modernizam amprenta…

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu e de parere ca unica solutie ce ar putea schimba spre bine situatia cetatenilor Republicii Moldova este Unirea cu Romania. In caz contrar, potrivit liberalului, lucrurile nu se vor schimba fundamental.

- Romania și Spania se vor duela marți, ora 21:30, in grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca statul roman ar trebui sa puna conditii firmelor carora le acorda ajutoare de stat si sa le determine sa se dezvolte in zonele unde somajul este ridicat, potrivit News.ro. „Statul roman nu a avut o politica bine pusa la punct, coerenta,…

- Jurnalistul Radu Tudor a facut, pe puncte, o radiografie a comunicatului trimis zilele trecute de Departamentul de Stat al SUA, comunicat in care se arata ingrijorarea privind legile justiției. Comentariile, discuțiile aprinse și controversele pe marginea acestui subiect nu au intarziat sa apara. Ce…

- Reperat la Liceul Auto din Calarași, uriașul de 2,01 metri visa sa ajunga mecanic. Nu știe sa schimbe nici macar un bec, dar nici nu vrea sa invețe. Viseaza doar la o cariera in canotaj și la o medalie la Tokyo. Constantin Adam este unul dintre cei mai tineri componenți ai barcii de 8 plus 1, care la…

- Ben-Oni Ardelean spune ca in administrația Trump lucrurile se așeaza foarte lent, pentru ca președintele SUA vine dintr-o zona a afacerilor. "Eu cred ca este o reașezare foarte lenta. Pe de cealalta parte, cred ca este destul de normala, avand in vedere ca președintele Trump vine din afara,…

- "In cadrul tranzactiei, BT dobandeste si participatii in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA", arata un comunicat al bancii. Oficialii bancii spun ca atat Banca Transilvania cat si Bancpost vor actiona ca entitati…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group în capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmând sa aiba loc vineri. ”În…

- În cadrul tranzactiei Banca Transilvania dobândeste si participatii în capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din România, respectiv ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN. Atât Banca Transilvania cât si Bancpost vor actiona ca entitati…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmand sa aiba loc vineri.”In cadrul tranzactiei, BT…