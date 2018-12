Oltchim. CE cere României să recupereze 335 milioane euro De asemenea, Comisia a concluzionat ca, deoarece au achizitionat activele in conditiile pietei, societatile care le-au cumparat nu au beneficiat de ajutoarele acordate anterior societatii Oltchim. Aceasta inseamna ca raspunderea pentru rambursarea ajutoarelor ii revine Oltchim. "Oltchim a beneficiat de anularea unor datorii publice semnificative" "Oltchim a beneficiat deunor datorii publice semnificative"



"De-a lungul anilor, Oltchim a beneficiat de anularea unor datorii publice semnificative ca valoare. In urma investigatiei am constatat ca masurile respective au conferit societatii un avantaj economic neloial, incalcand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

