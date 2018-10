Stiri pe aceeasi tema

- Doi porci au fost gasiti morti in apropierea padurii din localitatea Slobozia Mandra, iar autoritatile au recolat probe de la cadavre, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman, informeaza News.ro. Astfel, analizele au confirmat ca unul…

- Romania a obtinut in 2018 recolte mai bogate de grau, orz si orzoaica, productii superioare celor din 2017, dar a avut de pierdut pe partea de zootehnie, din cauza virusului pestei porcine africane, care de la inceputul anului a decimat circa 350.000 de porci, potrivit reprezentantilor Autoritatii Nationale…

- Circa 47 din suinele aflate anul trecut in gospodariile private din judetul Tulcea au fost sacrificate sau au murit in ultimele luni din cauza pestei porcine africane PPA , arata datele furnizate luni AGERPRES de catre directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA , Mitica…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita verificarea de catre institutiile abilitate a modului in care autoritatile responsabile au pus in aplicare masurile de control si preventie a raspandirii virusului pestei porcine africane si atrage atentia Guvernului si prim-ministrului cu privire la responsabilitatea…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor primeste in plus 149,5 milioane lei, per sold, la rectificarea bugetara pentru desfasurarea activitatilor specifice institutiilor subordonate in cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane prin care se deconteaza…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anunțat miercuri ca virusul pestei porcine a fost confirmat in 156 de localitati din zece judete, unde s-au inregistrat 725 de focare. Aproape 120.000 de animale din gospodariile oamenilor si din opt ferme au fost sacrificate.…

- Reprezentantii asociatiilor de vanatoare si gestionarii fondurilor de vanatoare din Harghita au intensificat patrularile in paduri, iar pe drumurile nationale si judetene au fost instituite filtre, pentru prevenirea pestei porcine africane. Potrivit directorului Directiei Sanitar-Veterinare…

- ANSVSA anunta ca impreuna cu Administratia Veterinara din Danemarca va fi facut un studiu epidemiologic pentru a gasi solutii de prevenire a patrunderii virusului pestei porcine africaneAutoritatea Nationala Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) spune ca in colaborare…