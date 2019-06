Stiri pe aceeasi tema

- Simina Bilauschi este eleva in clasa a VI-a la Scoala Gimnaziala nr. 3 din Slatina, judetul Olt, si a reusit sa obtina aur, respectiv argint, la fazele nationale ale olimpiadelor de matematica si fizica din acest an. Asta nu inseamna ca nu se si distreaza citind si iesind impreuna cu prietenii

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, circulatia rutiera pe DN65 Slatina – Craiova este oprita la km 35+600 de metri, in zona Padurii Sarului (intre Slatina si Bals), din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme, un…

- Cei peste 60 de primari care au fost prezenți, vineri, 10 mai 2019, la Slatina, la o reuniune a filialei Olt a Asociației Comunelor din Romania (ACoR) au primit mesajul clar ca problema lor privind promisele pensii speciale ar ...

- Zeci de primari PSD participanti la o intrunire a Asociatiei Comunelor din Romania au pus in discutie problema pensiilor speciale care le-au fost promise la nivel guvernamental. Mai multi parlamentari prezenti la sedinta le-au dat de inteles ca adoptarea in regim de urgenta a Codului Administrativ,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Slatina ndash; Craiova, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autoturisme, un autotren si o autocisterna, traficul a fost oprit total."Precizam ca din rezervorul autocisternei sunt…

- Kinga Sebestyen a inițiat un studiu unic in lume, „KAPO – Sanatate pe Ghete”, care-și propune sa demonstreze avantajele pe care Kangoo Jumps le aduce sanatații și frumuseții, iar rezultatele obținute de celebra antrenoare sunt de apreciat. Astfel, 80 de persoane din Oradea și din zonele invecinate fac…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș desfașurata miercuri, 27 martie 2019, in continuarea lucrarilor deliberativului județean, președintele Gabriel Zetea l-a invitat pe directorul Departamentului Hidrotehnica din cadrul Facultații de Construcții a Universitații București, prof. univ.…

- Un batran de 72 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost gasit spanzurat in casa, astazi, chiar de sotia sa. Femeia a fost și cea care l-a dat jos din streang, dupa care a sunat imediat la 112, pentru a alerta autoritațile. La fata locului s-au deplasat echipaje SMURD Slatina și de la Serviciul de Ambulanta…