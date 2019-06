Stiri pe aceeasi tema

- Un fost elev al Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu” din Draganesti-Olt, județul Olt, Andrei Ionut Cocirlau, a castigat procesul intentat scolii, inspectoratului si ministerului, prin care a contestat mutarea sa disciplinara. Elevul a castigat in instanța si despagubiri in bani, potrivit Mediafax.Problemele…

- Politistii SCCO Olt, sub coordonarea DIICOT, au prins in flagrant trei barbati in timp ce ridicau doua colete cu droguri. Unul dintre ei se sustragea executarii unei pedepse cu inchisoarea tot pentru operatiuni cu stupefiante.

- Taxiurile electrice vor circula in viitorul apropiat in municipiul Suceava, pentru ca Primaria a scos la licitație opt licențe pentru taxiuri electrice. Taximetriștii care vor primi licența vor avea posibilitatea sa-și incarce mașinile gratuit, timp de patru ani, chiar in stațiile de taxi. Potrivit…

- Atribuirea autorizațiilor de taxi la Teiuș. Informații privind procedurile și termenele de depunere a documentației. In vederea respectarii prevederilor Legii 38/2003, actualizata, Primaria orașului Teiuș, in baza autorizației 207/2009 eliberata de A.N.R.S.C. face urmatorul anunț: *In conformitate…

- Un barbat care a obtinut certificat pentru un grad de handicap grav, cu insotitor, a cerut de la primaria de care apartine sa ii acorde indemnizatia prevazuta de lege. Primaria a refuzat, iar omul a deschis proces, castigandu-si dreptul in instanta.

- In perioada 12-19 aprilie, la nivelul orașului Mioveni va fi organizata o noua actiune de colectare a deseurilor electrice si electronice, de la populație (DEEE). Locația unde cetațenii sau agenții economici pot aduce echipamentele electrice și electronice defecte este parcarea de langa Gradinița “Tic-…

- Un politist din municipiul Caracal se numara printre persoanele vizate de perchezitiile desfasurate miercuri, in judetul Olt, pentru destructurarea unei grupari de camatarie si proxenetism, potrivit unor surse judiciare. Peste 30 de perchezitii au fost efectuate miercuri, de procurorii…