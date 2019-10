Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Scornicesti, județul Olt, s-a impuscat cu pistolul din dotare, in mana stanga, in timp de incarca armamentul, a confirmat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Olt, Simona Floricel. Aceasta a precizat ca incidentul s-a produs in dimineata zilei de 19…

- Un jandarm de la Scornicesti s-a impuscat accidental in mana stanga, sambata dupa-amiaza, in timp ce isi incarca arma. Incidentul ar fi avut loc chiar in sediul Politiei Scornicesti, dupa distribuirea armamentului si munitiei. Jandarmul ar fi manuit neregulamentar armamentul si a executat un foc, ranindu-se…

- Un jandarm in varsta de 42 de ani din Botosani a fost ranit, joi dupa-amiaza, in timp ce se afla la o sedinta de tragere in poligonul militar din municipiul Botosani, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Botosani, Dan Izotov, subofiterul…

- Polițistul care s-a impușcat duminica in cap intr-un apartament din Caracal a murit miercuri seara la Spitalul Județean de Urgența Craiova, unde fusese internat in stare extrem de grava.Reprezentanții IPJ Olt au declarat, pentru MEDIAFAX, ca polițistul care s-a impușcat in cap a murit miercuri…

- Un agent de la Sectia de Politie Darmanesti a ajuns la spital in stare grava dupa ce, luni seara, a incercat sa se sinucida cu pistolul din dotare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Sursa citata a spus ca politistul era avea 32 de ani, nu avea copii, era…

- Polițiștii și reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Olt au anunțat ca, in ultimele zile, au fost aplicate mai multe amenzi persoanelor care au protestat in fața casei lui Gheorghe Dinca din Caracal. Jandarmii au anunțat ca, in ultimele zile, au fost sancționați doi barbați, unul…