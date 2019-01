Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana, la Tribunalul UE din Luxemburg, incercand, pe o cale colaterala, sa obtina anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum in care este inculpat liderul PSD de catre procurorii DNA, informeaza ziare.com.

- Sectia de Pneumoftiziologie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani va fi reabilitata printr-un proiect finantat din fonduri europene, in valoare de peste 5,7 milioane de lei, potrivit unui comunicat al CJ Vrancea. ‘Proiectul ‘Reabilitarea energetica si lucrari conexe a Spitalului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului CARAGEA ADRIAN pentru savarsirea a doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis in judecata compania Hexi Pharma CO SRL, luni, 3 decembrie, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul in acest caz fiind de 9,5 milioane lei. In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata Miron Panaitescu (administrator…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, PANAITESCU…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie i au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata,…

- Stefan Gabriel Dascalu, cadru universitar la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", a fost deferit justitiei de procurorii DNA, cu acord de recunoastere a vinovatiei, dupa ce ar fi dat la doi studenti subiectele ce urmau sa se regaseasca in grilele de la materia de specialitate pentru sesiunea de…

- Ion Aliman, primarul comunei Deveselu, județul Olt, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, cauza urmand sa fie judecata de Tribunalul București. Procurorii spun ca ar fi cerut bani pentru acordarea unui contract de executare a unor lucrari."La data de 26 ianuarie 2015, in contextul…