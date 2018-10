Stiri pe aceeasi tema

- Imprudenta la volan creeaza situatii dramatice. Un accident grav s-a produs in aceasta seara in localitatea vasluiana Fundu Vaii. Potrivit primelor informatii furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, patru persoane au ramas incarcerate.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov a fost solicitat, joi seara, sa acorde asistenta medicala unor copii cazati intr o pensiune la Bran, posibil cu toxiinfectie alimentara, transmite Agerpres.ro. 39; 39;S a primit o solicitare in acest sens, fiind vorba de sapte persoane, sase copii…

- Mai multe gospodarii din Slatina si Caracal au fost inundate in urma ploilor abundente de vineri seara, pentru evacuarea apei din curti intervenind mai multe echipaje de pompieri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.…

- Un adolescent in varsta de 17 ani, din Izbiceni, care a disparut marti in raul Olt, este cautat de echipe de pompieri de la Slatina si Caracal, in sprijinul echipelor de cautare urmand sa intervina si scafandri din Mehedinti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un numar de sase gospodarii din comuna Ianca, situata in sudul judetului Olt, au fost inundate, marti dimineata, din cauza ploilor abundente, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca in cele sase gospodarii…

- Pompierii intervin luni seara in comuna Stoicanesti pentru a scoate apa dintr-o casa si dintr-o gospodarie inundate in urma precipitatiilor abundente, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres. Tot luni seara,…

- Patru pompieri de la Garda Visina au fost transportati, luni, la spital, constienti, dupa ce autospeciala de interventie in care se aflau s-a rasturnat pe DN54, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Pompierii se aflau intr-o autospeciala…