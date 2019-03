Stiri pe aceeasi tema

- O plantatie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperita, joi, intr-o locuinta din municipiul Slatina, la o perchezitie efectuata de politisti sub coordonarea procurorilor DIICOT. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu,…

- O plantatie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperita, joi, intr-o locuinta din municipiul Slatina, la o perchezitie efectuata de politisti sub coordonarea procurorilor...

- Patru persoane au fost conduse la audieri, in urma unei percheziții desfașurate, joi-dimineața, in Slatina, in timpul careia a fost descoperita o adevarata plantație indoor de cannabis. Polițiștii SCCO, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au deskins la o adresa ...

- La data 14.03.2019 procurorii DIICOT B.T. Olt au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul M. M. C., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.Potrivit procurorilor DIICOT, in fapt s a retinut faptul ca, la inceputul lunii februarie 2019, inculpatul M. M. C. a…

- Un șofer de 34 de ani a accidentat doi pietoni pe un drum din comuna Iancu Jianu, județul Olt, duminica seara. Unul dintre ei a murit pe loc, iar al doilea a fost ranit si transportat la spital. Atat conducatorul auto, cat și barbatul ranit se aflau sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul in cauza…

- Un barbat de 34 de ani, din localitatea valceana Fauresti, a fost retinut de politisti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce conducea un autoturism dupa ce consumase alcool, a accidentat doi pietoni in comuna Iancu…

- Un barbat de 38 de ani care ar fi lovit o femeie, pe strada, in noaptea de 20 ianuarie, a fost identificat si retinut luni de politisti, el fiind acuzat de loviri sau alte violente, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat doua perchezitii la locuintele unui barbat, banuit de operatiuni ilegale cu droguri. Ieri, 15 ianuarie,…