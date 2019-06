Olt: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina va fi complet reabilitat Rotea a spus ca mare parte din investitiile de la spital sunt finantate de Consiliul Judetean (CJ) Olt, alta parte sunt efectuate cu fonduri europene si altele, cu finantare guvernamentala, iar de la bugetul judetean sunt finantate si o parte din cheltuielile de personal, si anume, cele pentru norma de hrana. '20 de milioane de lei este suma primita anul acesta de la CJ Olt, sunt cei mai multi bani pe care un consiliu judetean i-a dat unui spital judetean, sunt bani care se duc in reabilitari, renovari, dotari cu echipamente medicale, dar o suma foarte mare se duce si pe sustinerea cheltuielilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

