Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul sarb care transporta cu autotrenul zeci de mii de cartuse cu tigari netimbrate, ascunse in cutii de detergent, a fost retinut vineri seara si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…

- Soferul TIR-ului care transporta tigari de contrabanda in cutii de detergent si s-a rasturnat pe DN65, in comuna Colonesti, judetul Olt, a fost retinut, vineri seara, politistii stabilind ca acesta avea in remorca peste 8,6 milioane de tigarete.

- 14 milioane de țigari de contrabanda au fost gasite intr-un camion care s-a rasturnat in localitatea Colonești din județul Olt. TIR-ul era condus de un șofer sarb și venea din Ucraina. TIR-ul inmatriculat in Serbia s-a rasturnat vineri, pe DN65, in comuna Colonești din Olt. In urma accidentului, polițiștii…

- Soferul care a agresat, miercuri seara, un politist in Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, find acuzat de comiterea infractiunii de ultraj. El a fost dus in arestul Inspectoratului de Politie. Decizia Judecatoriei Craiova nu este definitiva.

- Un barbat de 48 de ani, din comuna Barza, a fost impuscat mortal, accidental, in timp ce se afla la o partida de vanatoare neautorizata, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. Barbatul de 48 de ani se afla la vanatoare, la o partida…

- Un barbat de 55 de ani a murit si o fata de 14 ani a fost ranita, dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier produs sambata pe DJ604, la Visina Noua, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, conform Agerpres.In accident au fost…

- Un bucurestean care in noaptea de sambata spre duminica, aflat baut la volan, a accidentat doi turisti, unul dintre ei cetatean olandez, in timp ce traversau strada pe trecerea pentru pietoni din zona unui camping din Navodari, dupa care a fugit de la locul faptei, a fost luni arestat preventiv,…

- Polițiștii din Studina au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat, de 28 de ani, din comuna Carcea, județul Dolj. Cu ocazia controlului autoturismului, polițiștii au depistat doua pungi din plastic, in care se aflau 100 de pachete ...