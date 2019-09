Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj i-au depistat, in flagrant delict, pe doi tineri care au furat aproape 250 de kilograme de struguri dintr-o parcela de vie care aparține unei ferme viticole. Barbații sunt cercetați pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2019, politistii Biroului de Ordine Publica…

- ARAD. Astfel, polițiștii Biroului de Ordine Publica au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui barbat in varsta de 41 de ani, din Ghioroc, care și-ar fi urmarit și amenințat cu moartea fosta concubina, in timp ce aceasta se deplasa pe o strada din municipiu. De asemenea, polițiștii din…

- Omul despre care televiziunile au spus ca a stat de vorba o ora intre patru ochi cu Dinca, iar despre care Libertatea a scris ca i s-a gasit numarul in agenda suspectului, a decis sa vorbeasca. -Buna ziua, domnule Preda, de cați ani sunteți in Poliție?-De 23 de ani. Am 44 de ani și, de cand am terminat…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 6 august, polițiștii Biroului de Ordine Publica au depistat-o, pe raza municipiului Bistrița, pe o tanara de 15 ani, din Ciobotani, județul Mureș, care figura ca fiind cautata la nivel național. Aceasta a fost condusa la sediul Politiei municipiului Bistrița, unde ulterior…

- Comisarul sef Costel Ghimis, sef al biroului de Ordine publica din cadrul Politiei municipiului Caracal, a fost imputernicit sa ocupe incepand de luni functia de sef al Politiei Caracal, post pe care acesta a mai incercat sa il ocupe si in urma cu doi ani, prin concurs, dar a fost respins. Potrivit…

- Seful Politiei municipiului Caracal, Nicolae Mirea, pe care fostul ministru de Interne a anuntat ca l-a demis, a depus joi documentele pentru incetarea raportului de serviciu cu Politia in vederea pensionarii, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Olt, Cristian…

- Ministrul de Interne Nicolae Moga a anunțat, sambata seara, ca dupa demiterea șefilor de la IPJ Olt, gestionarea situației din acest județ va fi preluata de comisarul șef Vasile Armașu, din cadrul IGPR. ”La propunerea Poliției Romane il imputernicesc pe domnul comisar-șef Vasile Armașu sa gestioneze…

- Candidatul francez la șefia Parchetului European, Jean-Francois Bohnert, s-a retras din aceasta cursa, dupa ce a fost numit la șefia Parchetului Național Financiar din Franța, instituție similara DNA-ului din Romania.Astfel, Laura Codruța Kovesi ramane singurul candidat la șefia Parchetului…