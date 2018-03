Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat 4773,7 tone de material antiderapant pentru a menține deschisa circulația pe drumurile naționale. In prezent, niciun sector de drum național sau autostrada…

- Scolile din Giurgiu se adauga pe lista celor care vor fi închise vineri din cauza vremii. Masura este valabila si în Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Calarasi, Ialomita si Olt.

- Autoritațile locale de la Vulcan au primit un aviz pozitiv de la Agenția Naționala de Locuințe pentru construirea unui bloc destinat tinerilor. In acest sens, Consiliul Local urmeaza sa aprobe nota conceptuala. “Aprobam terenul și nota conceptuala pentru un nou bloc ANL. Va fi pe strada Traian,…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii,…

- O masina in care se aflau patru tineri s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in raul Salauta, in timp ce tranzita DN 17C din judetul Bistrita-Nasaud, fiind al doilea incident de acest gen petrecut intr-un interval de cinci ore in aceasta zona. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Potcoava, din judetul Olt, au acționat, joi, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite. In urma activitaților desfașurate pe raza localitații Potcoava, polițiștii au depistat…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Potcoava, au acționat, ieri, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite. In urma activitaților desfașurate pe raza localitații Potcoava, polițiștii au depistat un barbat, de…

- Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, din judetul Covasna urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt.

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- COD GALBEN - In intervalul 12.03.2018 ora 16:00 – 14.03.2018 ora 22:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Bega Veche, Bega – bazin superior…

- Primaria Galati someaza toti operatorii care detin fibra optica sau cabluri de telecomunicatii pe stalpii de pe strada Traian sa-si dea jos firele. ”Toti operatorii de telecomunicatii care detin retele aeriene pe strada Traian, segmentul cuprins intre strada Tecuci si strada Brailei, sunt atentionati…

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate.

- Un pieton aflat in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal de catre o autoutilitara, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Pietonul in cauza, un barbat de 49 de ani, din orasul Draganesti-Olt, a fost…

- DJ 546E Oporelu – Miesti (judetul Olt) si DJ 284 Ghermanesti – Arsura (judetul Vaslui) sunt in continuare inchise, din cauza vremii, informeaza duminica Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei ELENA NICOLETA VIRDOL, in varsta de 14 ani, din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Astfel, la data de 1 martie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 160cm, greutate 45 de…

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- UPDATE 17:30 Traficul pe Autostrada A2 București – Constanța și pe A4 Ovidiu – Agigea a fost reluat, azi, dupa ce fusese închis din cauza viscolului înca de luni, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis, joi, ca ca circulația rutiera…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca efectivele institutiei au intervenit, luni, in cazul a 215 persoane aflat in situatii de risc din cauza vremii, nefiind inregistrare situatii foarte grave. "Nu sunt semnalate puncte de trecere a frontierei inchise, dar la nivelul drumurilor…

- O femeie insarcinata dintr-o localitate din judetul Constanta a fost preluata cu o autosenilata si dusa la ambulanta pentru a fi transportata la spital, dupa ce spusese cadrelor medicale ca are contractii, sarcina acesteia avand aproximativ 36 de saptamani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri in unitati de invatamant din mai multe judete, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, remis luni AGERPRES. Cursurile vor fi suspendate marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea Cod Galben, valabila pana la ora 02.00.Sunt afectate: Judetul Ialomita: Slobozia, Fetesti, Urziceni, Tandarei, Amara, Cosereni, Garbovi, Manasia, Grivita, Scanteia, Barcanesti, Munteni Buzau, Barbulesti, Cazanesti, Saveni, Ion Roata, Ciochina,…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor peste o suta de perchezitii care au avut loc joi in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unei anchete cu privire la o evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane de euro, produsa de firme din domeniile constructii si comert cu metale feroase si…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Ofiteri din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Olt, impreuna cu politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt si cu sprijinul jandarmilor, au efectuat joi doua perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane suspectate de trafic si cumparare de influenta, se arata intr-un…

- Peste 3.100 de fermieri din judetul Olt s-au inscris in programul „Tomate in spatii protejate“, judetul Olt fiind primul din tara din punct de vedere al numarului de legumicultori care participa la acest program national, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene ...

- DSVSA Olt a derulat, joi, 15 februarie 2018, mai multe controale in piețe din Slatina și Caracal, verificand comercianții de produse non-animale pentru a stabili in ce condiții se pastreaza și comercializeaza produsele, dar și daca firmele pot prezenta certificat ...

- 18 dosare penale, 148 de permise de conducere reținute, 997 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 100.000 de lei. Sunt doar cateva date din raportul intocmit in urma acțiunilor desfașurate de polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Olt ...

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui grav accident de circulație care s-a produs in urma o ora pe bulevardul Traian, in apropierea autogarii din Hunedoara, intre fabrica de paine Happy Bread și langa stația de carburant OMV. Polițiștii care au ajuns la fața locului…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce…

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- Primarul din Olt a transformat primaria in loc de petrecere. Si-a luat acordeonul si a invitat oameni de seama. Printre ei doi ministi. Dan Sova si Gigel Stirbu. La vremea respectiva Dan Sova era in PSD, iar Gabriel Stirbu in PNL, dar si-au dat mana si au devenit coechipieri in echipa USL.…

- Politistii bihoreni au identificat, anul trecut, autorii tuturor infractiunilor de mare violenta, precum si toti soferii care au parasit locul faptei in cazul accidentelor cu victime, a declarat miercuri, cu prilejul bilantului activitatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bihor in 2017,…

- Bogdan Dumitrescu, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, a ajuns miercuri in spitalul din Craiova, dupa ce a fost impuscat in cap marti seara. Desi din primele informatii a rezultat ca barbatul s-a impuscat singur in cap, din cauza unor neintelegeri cu iubita, mai…

- Silvia Radu i-a amenintat astazi, din nou, in cadrul sedintei saptamanale, pe angajatii directiei locativ-comunale, dar si pretorii de sectoare, ca vor fi nevoiti sa-si caute un alt loc de munca, daca nu vor curata toate trotuarele de gheata din capitala, scrie protv.md Silvia RADU, PRIMAR…

- Un afis prin care angajatilor Politiei Slatina li se cer 2 lei lunar pentru serviciile de curatenie a fost fotografiat, pe holul institutiei, si trimis sindicatului Europol. Sindicatul, la randul sau, a trimis pozele ministrului Carmen Dan, iar reprezentantii IPJ Olt au anuntat ca fac ancheta.

- In septembrie anul trecut, Ministerul Agriculturii si-a dat avizul final pentru vanzarea a sapte terenuri agricole invecinate, in suprafata totala de circa 385 hectare, la un pret de 1,6 mil. euro. Aceasta a fost cea mai mare tranzactie a anului, din cele 33 inregistrate de minister, care are obligatia…

- Doamnele mai ales au rezitat eroic la ceremoniile organizate la Botoșani pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane, in fața Inspectoratului de Poliție Județean. Unele aveau doar ciorapul de matase care le proteja picioarele de gerul de afara.

- Cea mai importanta realizare pe anul trecut, pentru salvamontistii bihoreni, este finalizarea Centrului de pregatire judetean destinat salvatorilor montani, in satul de vacanta Vartop, singurul din tara, care isi va deschide in februarie portile pentru primii cursanti, a precizat directorul Serviciului…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 21.028 locuri de munca, in data de 19 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.517,…

- Traficul rutier pe DN 7, în zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost îndepartat, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete. Potrivit sursei citate, circulatia a fost…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a citit, luni, poezia „Lacul”, de Mihai Eminescu, langa Ipotesti, de Ziua Culturii Nationale, iar ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a recitat cateva strofe din poezia „Luceafarul”, in limba germana.

- PSD Olt solicita organizarea "de urgenta" a Comitetului Executiv National al partidului, in contextul ultimelor evenimente, "care au darul de a aduce grave prejudicii de imagine" social-democratilor, se arata intr-un comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres.

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata, in…

- Facand o introspectie la nivelul activitatii Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Valcea, putem spune ca a fost un an bogat in activitate, deoarece la nivelul institutiei s-au desfasurat un numar de 95 actiuni sportive la acestea participand efectiv un numar de 16.057 de sportivi. Au fost incheiate…

- O adolescenta in varsta de 14 ani, din Osica de Jos, judetul Olt, a ajuns la spital, in noaptea de Revelion, cu rani in zona mandibulei provocate de o petarda. In aceeasi noapte, un barbat de 50 de ani a fost ranit la un deget de explozia unei petarde.