Olt. Salariile neplătite la timp, printre principalele nereguli constatate de ITM la angajatori Inspectorii de munca de la ITM Olt au efectuat in luna august 190 controale la firme de constructii, comert cu amanuntul, transportul rutier de marfuri si persoane si agricultura. In urma controalelor au fost constatate 231 deficiente, pentru care au fost aplicate 128 de sanctiuni, dintre care cinci au fost amenzi, cu o valoare totala de 125.000 de lei si 123 au fost avertismente. 'Cele mai frecvente deficiente au fost: neplata lunara a drepturilor salariale la data inscrisa in contractul individual de munca; neacordarea repausului saptamanal si a concediului de odihna; netransmiterea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

