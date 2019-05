Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri s-au deplasat pe Drumul National 65, in afara localitații Scornicești, pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 46 de ani, din municipiul Targu Jiu, județul Gorj, in timp ce conducea…

- Un tanar, de 23 de ani, din municipiul Slatina, in timp ce conducea un autoturism din direcția Pitești catre Slatina, pe DN 65, in afara localitatii Priseaca, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, respectiv carosabil umed, intr-o curba ...

- Accidentul a avut loc pe DN 6, la ieșire din localitatea Orșova, judetul Mehedinti. Un barbat, in varsta de 46 ani, a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat pe contrasens si s-a izbit de o mașina mica, iar apoi a ricoșat intr-un TIR. Doi baieți, de 3 și 4 ani, au ajuns in stare grava la spital. …

- 2000 de tineri sunt asteptati la Future Makers 2019, program educational de antreprenoriat și o competitie de idei de business pentru viitor, cu premii totale de 20.000 de euro, oferite de Fundatia Coca-Cola. Cea de-a doua editie Future Makers, proiect implementat de Global Shapers Bucharest Hub și…

- Un barbat de 31 de ani, din Capitala, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat ca a condus sub influența bauturilor alcoolice și fara permis. Barbatul a fost a fost verificat de polițiști dupa ce a pierdut controlul mașinii, s-a rasturnat, apoi a lovit un alt autoturism, scrie Mediafax.Un…

- Șoferul unei autoutilitare a murit joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, in urma unui grav accident de circulatie produs pe DN 65 – E 574 la Jitaru, in zona intersectiei cu satul Margineni-Slobozia din Scornicesti. O autoutilitara si un TIR au fost implicate in evenimentul rutier, la care au intervenit…

- In urma unei cereri de asistența judiciara internaționala, transmisa de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigații privind un grup de romani implicat in diferite forme de frauda informatica și spalarea…

