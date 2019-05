Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de someri la finele lunii aprilie era de 261.909 persoane. Din totalul somerilor inregistrati, 49.929 au fost someri indemnizati si 211.980 neindemnizati. Comparativ cu luna precedenta, rata somajului masculin a scazut de la 3,24% la 3,04%, iar rata somajului feminin a scazut de la…

- La sfarsitul lunii aprilie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures erau inregistrati 6.161 someri (din care 2.978 femei), rata somajului fiind de 3,10%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,20%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- Din cei peste 8.000 de șomeri din Argeș, 7.000 provin din mediul rural. La sfarșitul lunii februarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.391 șomeri (din care 3.776 femei), rata șomajului fiind de 3,23%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului…

- La sfarșitul lunii februarie 2019 in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov erau inregistrați 5.967 șomeri (din care 2.687 femei), rata șomajului fiind de 2,28%, cu 0.45pp sub valoarea inregistrata la finele aceleași luni a anului 2018. Din totalul de 5.967 persoane inregistrate…

- La sfarșitul lunii februarie 2019, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 6.340 șomeri (din care 3.165 femei), rata șomajului fiind de 3,59 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,64%, in aceasta luna acest indicator…

- La sfarșitul lunii februarie in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare erau inregistrați 3919 șomeri (din care 1671 femei), rata șomajului fiind de 2,65 %, cu 0,6 pp sub valoarea inregistrata la finele aceleiași luni a anului 2018. Din totalul de 3919 persoane inregistrate…

- La sfarșitul lunii ianuarie 2019 in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov erau inregistrați 5.948 șomeri, dintre care 2.712 sunt femei, iar rata șomajului a fost de 2,27%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,19% in prima luna din an acest indicator…

- Numarul șomerilor a crescut in Argeș. Cei mai mulți au doar 8 clase. La sfarșitul lunii ianuarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.509 șomeri (din care 3.799 femei), rata șomajului fiind de 3,27%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului…