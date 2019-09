Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 20 de ani, din Caracal, urcata cu forta intr-o masina, a fost gasita de politisti intr-un autoturism, in trafic, dupa aproximativ 10 minute de la primirea sesizarii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. In masina…

- O fata de 20 de ani a fost luata cu forța de pe strada, joi, la pranz, in jurul orei 13.00, in municipiul Caracal, de un barbat care a bagat-o intr-o mașina. O femeie a vazut incidentul, a sunat la 112 și a dat toate detaliile, inclusiv numarul mașinii rapitorului. Mașina a plecat in direcția municipiului…

- Polițiștii din Caracal au fost alertați joi de o femeie care a sunat la 112 spunand ca o fata de 20 de ani a fost rapita și urcata intr-o mașina pe o strada din oraș. Alerta s-a dat, joi, in jurul orei 12:50. O femeie din Caracal a sunat la 112, dupa ce a vazut cum o fata a fost luata cu forța de pe…

- O adolescenta in varsta de 17 ani, din Caracal, a fost amendata cu 500 de lei pentru o sesizare falsa la numarul 112, ea alertand autoritatile ca ar fi sechestrata. Fata a alertat autoritatile duminica, sustinand ca ar fi sechestrata in Caracal, iar 20 de politisti, sustinuti de jandarmi,…

- Doua fete dintr-un centru de plasament din Slatina, date disparute la sfarsitul lunii iunie, au fost gasite, marti seara, in Caracal. Adolescentele, cu varste de 15 si 17 ani, au fost date disparute la finalul lunii iunie. Ele se aflau intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Alexandra Macesanu are 15 ani și este disparuta de aproximativ 24 de ore. Eleva liceului din Caracal a fost vazuta ieri dimineața, dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie. Familia este disperata și au dat alert ape conturile de socializare, mesajul fiind distribuit de foarte mulți oameni. „Maceșanu…

- Mai multe persoane au ramas incarcerate in doua autoturisme care s-au ciocnit frontal pe DN6, la Daneasa, unde traficul rutier a fost blocat total din cauza accidentului, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. In accident au fost…

- Nepastrarea distanței de siguranța in mers este cauza carambolului produs ieri pe Drumul National 65 (DN65), la Priseaca in județul Olt, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (Olt). Un craiovean de 50 de ani este principalul vinovat pentru accidentul soldat cu un mort și 19 raniți. In evenimentul…