- Seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a admis ca politistii puteau intra la locuinta barbatului din Caracal suspectat ca a ucis o adolescenta de 15 ani pe care a rapit-o, dar au asteptat decizia procurorului, acesta fiind motivul pentru care interventia a avut loc la ora 6:00 si nu la ora 4:00,…

- Peste 400 de persoane s-au adunat vineri seara in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, din Caracal, imobilul fiind perchezitionat de anchetatori de dimineata. Oamenii, care sunt furiosi, cer pedepsirea "criminalului" si a persoanelor care ar fi vinovate de interventia cu intarziere…

- Oficialii DIICOT au anuntat vineri, 26 iulie, ca au declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt un dosar avand ca obiect disparitia Luizei Melencu, una dintre cele doua presupuse victime ale criminalului din Caracal.

- UPDATE – ora 18:13 – Parchetul de pe langa Tribunalul Olt desfasoara in cazul minorei de 15 ani disparuta cercetari ‘din perspectiva infractiunii de omor calificat’, potrivit prim-procurorului institutiei, Anca Anuta. ‘In dupa-amiaza zilei de ieri, Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a inregistrat…

- Acuzat de mai multe voci ca nu a dat localizari exacte in cazul apelurilor efectuate la 112 de adolescenta care ulterior a fost ucisa la Caracal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis un comunicat in care incearca sa explice ce au facut, secunda cu secunda, operatorii serviciului de…

- Barbatul suspectat de uciderea unei fete de 15 ani din Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care…

