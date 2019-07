Olt: Percheziţii la locuinţa unui bărbat din Caracal în cazul unei fete dispărute Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare.



Aceleasi surse neoficiale afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie metalice si intr-o fantana.



Barbatul ar fi luat la ocazie, in masina, tinere din comunele invecinate Caracalului, apoi le ducea acasa. Casa barbatului este imprejmuita cu ziduri din caramida si ciment si in gradina ar avea sapate gropi umplute cu apa. Barbatul ar fi avut in curte mai multi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica, pentru a sprijini cercetarile desfasurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitatile se desfasoara…

- Politistii au efectuat, vineri dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat din Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse neoficiale afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie metalice…

- Se strange lațul in jurul gatului barbatului banuit ca ar fi rapit-o și ucis-o pe tanara din Olt, disparuta fara urma dupa ce s-a urcat intr-o mașina de ocazie. Anchetatorii, care fac și in aceste momente descinderi la locuința barbatului, au facut descoperiri incriminatorii.

- Intre timp, pe site-urile de socializare s-a viralizat o postare, iar cometatorii spun ca mai multe fete arse ar fi fost gasite la locatia respectiva. Informatia nu a fost confirmata, inca, pana la ora trimiterii acestei stiri. Doua disparitii trase la indigo provoaca mari semne de intrebare in Caracal.…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…

- Apar noi informații in cazul fetelor disparute din Caracal. Vineri dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat de 65 de ani, mecanic auto, care a fost identificat dupa ce s-au gasit inregistrari video ale camerelor de supraveghere din zona. Polițiștii au mers pe fir dupa…

- Ipoteza șocanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecani auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.

- Polițiștii din Ploiești fac percheziții, miercuri, in cazul unor furturi din locuințe și din autoturisme, intre cei vizați fiind un tanar care, in 2011, a furat dintr-o casa un geamantan cu un milion de euro. Potrivit Poliției Prahova, un numar de cinci percheziții au loc in Ploiești și Valea Calugareasca…