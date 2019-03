Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza miercuri dimineata sapte perchezitii in judetele Olt, Valcea si Arges, la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala prin operatiuni comerciale fictive in domeniul constructiilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.



In cauza prejudiciul adus bugetului consolidat al statului a fost estimat la 800.000 lei.



"In fapt, doi barbati, administratorii a doua firme din judetul Olt, sunt banuiti ca in perioada 2013-2018 ar fi evidentiat in contabilitate operatiuni comerciale…