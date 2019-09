Olt: Patru persoane, între care şi poştaşul atacat, reţinute după furtul de la Balş Patru persoane cu varste intre 24 si 50 de ani au fost retinute de politisti in urma furtului de bani dintr-o masina a Postei care a fost atacata in noaptea de 8 spre 9 septembrie la Bals, intre cei retinuti fiind si angajatul care a sustinut ca a fost atacat de o persoana necunoscuta, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.



Retinerile au fost precedate de opt perchezitii desfasurate pe 17 septembrie la Slatina si Caracal, in urma carora au fost conduse la audieri opt persoane.



Potrivit IPJ Olt, anchetatorii au stabilit ca persoanele implicate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați au fost reținuți de polițiștii din Olt, fiind suspectați ca au sustras o suma de bani dintr-o mașina a Poștei Romane in noaptea de 8 spre 9 septembrie, in fața Oficiului Poștal din Balș. Printre cei reținuți se afla și poștașul, care ar fi fost implicat in talharie, scrie Mediafax.Potrivit…

- Directorul Postei Romane a fost amendat de politisti cu 5.000 de lei dupa ce luni dimineata o persoana mascata a atacat un angajat si a furat o geanta cu peste 200.000 de lei, in fața Oficiului Poștal din Balș, județul Olt. Sanctiunea a fost aplicata directorului general interimar al Companiei Naționale…

- Cinci persoane au fost retinute joi seara pentru lipsire de libertate dupa ce in cursul zilei au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. Persoanele…

- Un politist din Caracal, care lucra la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, a fost destituit pentru abateri disciplinare, dupa finalizarea cercetarii prealabile declansate ca...

- Trei fete au fugit duminica dintr-un centru de plasament din municipiul Botosani, acestea fiind identificate dupa aproape 24 de ore de catre politisti. Fetele, care au varste cuprinse intre 14 si 17 ani, au iesit din centrul de plasament fara incuviintarea personalului de supraveghere, iar disparitia…

- Doua fete dintr-un centru de plasament din Slatina, date disparute la sfarsitul lunii iunie, au fost gasite, marti seara, in Caracal. Adolescentele, cu varste de 15 si 17 ani, au fost date disparute la finalul lunii iunie. Ele se aflau intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Un instructor auto a fost depistat, miercuri, de politisti conducand un autoturism in timp se afla sub influenta alcoolului, in masina barbatului fiind si un elev ce urma sa sustina proba practica pentru obtinerea permisului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Potrivit…