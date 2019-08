Olt: Parcul Tineretului, cel mai mare din Slatina, va fi inaugurat vineri

Stiri pe aceeasi tema

- Dimitri’s Bats tocmai au lansat un videoclip pentru noul single “Just a Little Bit”, extras de pe EP-ul de debut “Mess”. Clipul a fost filmat de Sonia Ciocan și produs de CIOCANUL. Concerte viitoare Dimitri’s Bats: 30 august – Galați, Street Food Festival 31 august – Slatina, Street Food Festival 14…

- O tânara instituționalizata, în vârsta de 16 ani, este cautata de polițiștii din Olt dupa ce a plecat, duminica, din centrul de plasament din Slatina și nu a mai revenit.

- Coregrafa Iuliana Balaita (50 de ani) din Slatina, judetul Olt, coordoneaza patru trupe cunoscute de dans, plus una de incepatori. Este primul coregraf care a activat in mediul privat inca din anii ’90, iar elevii sai vin la sala de la cativa anisori si pleaca atunci cand parasesc orasul ca sa mearga…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Un accident cumplit s-a produs sambata dupa-amiaza, la intrare in comuna Ganeasa dinspre Slatina. Impactul s-a soldat cu cinci victime. Un tanar de 23 de ani și-a pierdut, iar un minor de 15 ani se afla in coma. De asemenea, alte trei persoane sunt ranite.

- Primarul din Slatina, Emil Moț, crede ca PSD ar trebui sa o nominalizeze pe Gabriela Firea pentru alegerile prezindențiale din noiembrie, chiar daca aceasta nu și-a exprimat interesul pentru prima funcție in stat. Sprijinul lui Moț pentru Firea survine in ziua in care premierul Viorica Dancila a spus…

- Atenție, șoferi! Restricții de trafic pe drumuri județene din Argeș. Poliția Argeș reamintește șoferilor ca, in intervalul orar 06:00 – 23:00, pe DN7, pe raza localitații Dedulești, se restricționeaza circulația vehiculelor rutiere cu masa totala maxima admisa mai mare de 7,5 tone, pe sectorul cuprins…

- Metrorex a inaugurat joi o noua gura de metrou la statia Tineretului, desi aceasta trebuia sa fie gata inca din 2017. Cei care ies de la metrou vor ajunge direct in dreptul celebrei saormerii Dristor Kebap, desi cei din zona spuneau ca mai utila era o iesire direct in Parcul Tineretului.