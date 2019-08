O adolescenta in varsta de 17 ani, din Caracal, a fost amendata cu 500 de lei pentru o sesizare falsa la numarul 112, ea alertand autoritatile ca ar fi sechestrata.



Fata a alertat autoritatile duminica, sustinand ca ar fi sechestrata in Caracal, iar 20 de politisti, sustinuti de jandarmi, au cautat-o aproximativ 12 ore.



Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, duminica, in jurul orei 13,00, politistii au fost sesizati printr-un apel la 112, de catre o persoana care nu a vrut sa isi furnizeze datele de identificare,…