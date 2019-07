Olt: Noi suspiciuni de porcină africană la Cilieni şi Ianca, unde sunt deja şapte focare confirmate Noile suspiciuni de PPA au fost notificate intr-o exploatatie din Cilieni, localitate in care este in derulare actiunea de eliminare a tuturor porcilor, precum si la o anexa a unei stane din extravilanul comunei Ianca, dupa ce probele analizate la DSVSA Olt au indicat prezenta bolii.



Probele au fost trimise vineri la IDSA Bucuresti pentru confirmare, iar din anexa stanei din Ianca au fost eliminati toti porcii si a fost facuta dezinfectie. La inceputul acestei saptamani a fost confirmat un focar de PPA la Ianca, tot la o stana din zona extravilana a comunei.



DSVSA Olt a mai…

Sursa articol: dcnews.ro

