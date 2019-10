Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora in cazul tragediei din Olt. Dupa mai multe ore de cautari, anchetatorii au gasit o valiza cu haine și ramașite dintr-un trup aparent carbonizat in lacul din Caracal, conform Antena 3.Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca ar fi ucis mai multe fete, refuza sa iși recunoasca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri seara, ca se va ocupa personal "de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem", in urma modului in care s-a actionat in cazul disparitiei fetei din Caracal. "Urmaresc indeaproape ancheta de la Olt si sunt in permanenta legatura cu Ministrul Afacerilor Interne…

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari pentru a fi analizat modul in care procurorii au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt. Procurorul a declarat ca trebuie lamurit de ce au trecut mai multe ore de la identificarea locatiei criminalului pana la efectuarea…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Ipoteza socanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, politistii au gasit ramasite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.Nu se stie deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu aceste cazuri de disparitie, dar e una dintre…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a trimis trei interpelari, la Camera Deputatilor, Senat si CCR, pentru a afla cine le-a permis mai multor persoane accesul pe peluza Parlamentului pentru a urmari concertul lui Bon Jovi. „Pe principiu cine imparte parte isi face, daca ai pile, ai acces gratis la concert.…

- Doua persoane au avut nevoie urgenta de intervenția medicilor dupa ce au fost ranite intr-un accident feroviar. Mașina in care se aflau a fost lovita de tren. „Au fost implicate trenul Regio 9478, in care se aflau trei pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Echipajele medicale…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca in opinia sa, PSD ar trebui sa faca o alianta cu ALDE si Pro Romania, la prezidentiale, cu Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu, posibili candidati. "Soluția caștigatoare este una singura, spun…