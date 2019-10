Olt: Motociclistă în comă după un accident rutier In urma cu aproximativ o ora, pe Drumul Național 65, la intersecția cu Drumul Județean 644, in afara localitații Bobicești, s-a produs un accident rutier grav. Polițiștii Serviciului Rutier Olt s-au deplasat la fața locului și din primele cercetari a reieșit faptul ca un barbat, de 70 de ani, din orașul Balș, in timp ce […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

