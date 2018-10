Stiri pe aceeasi tema

- Prezența la urne in județul Olt, unde pe langa redefinirea familiei oamenii au fost chemați la urne și pentru schimbarea denumirii județului in Olt-Romanati, a depașit cu puțin 27 la suta. ”E posibil sa nu-i fi interesat (pe oameni - n.r.)”, declara președintele CJ Olt, Marius Oprescu, scrie Mediafax.Considerata…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Olt, Marius Oprescu, presedinte executiv al PSD Olt, a anuntat duminica seara, ca in urma datelor primite de la reprezentantii social-democratilor in sectiile de votare, referendumul local pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati nu a intrunit prezenta…

- UPDATE 22:30: Duminica, pana la ora 21.00, cand s-au inchis urnele, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 21,34% dintre alegatorii din județul Bacau, 129.116 de cetațeni, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. In... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a declarat sambata, referitor la referendumul local pentru schimbarea denumirii judetului, ca atribuirea denumirii Olt-Romanati "nu ne poate face decat mai puternici". "Cred ca in an centenar este foarte important pentru noi, toti locuitorii…

- Un referendum local asupra atribuirii denumirii Olt-Romanati judetului Olt se desfasoara in zilele de 6 si 7 octombrie, in acelasi timp si in aceleasi sectii de votare cu referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare…

