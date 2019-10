Edilul a precizat ca noul corp de cladire, inaugurat miercuri, ofera spatii suficiente pentru doua clase de prescolari si rezolva temporar problema locurilor la gradinite cu program prelungit, scrie Agerpres.

"A fost o necesitate. Este o zona in care avem foarte multi copii si trebuia sa facem o extindere. Nu am avut bani sa construim o noua gradinita, dar cu aceasta extindere, eu zic ca am rezolvat pe o perioada buna de timp, de cativa ani de zile, problema lipsei locurilor la gradinita cu program prelungit, unde copiii stau pana dupa-amiaza, cand parintii ies de la serviciu si vin…