Olt: Instructor auto sub influenţa alcoolului, la volan cu un elev în maşină Un instructor auto a fost depistat, miercuri, de politisti conducand un autoturism in timp se afla sub influenta alcoolului, in masina barbatului fiind si un elev ce urma sa sustina proba practica pentru obtinerea permisului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Potrivit unui comunicat al institutiei, instructorul auto avea o concentratie alcoolica de 0,53mg/l alcool pur in aerul expirat. Instructorul auto, un barbat de 42 de ani, din Bals, se deplasa cu masina impreuna cu un elev, pe strada Silozului din Slatina, pentru ca elevul sa sustina proba practica pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un instructor auto din Balș a fost prins baut la volan de polițiștii din Slatina, miercuri dimineața, 17 iulie. In mașina se afla un elev care urma sa susțina examenul pentru permisul auto. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, instructorul a fost prins in…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, miercuri dimineata, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina au depistat un barbat de 42 de ani din orasul Bals in timp ce conducea un autoturism in municipiul Slatina avand o alcoolemie de 0.53 mg/l alcool pur in aerul…

- Potrivit unor surse judiciare, incidentul s-a produs miercuri, cu putin dupa ora 11.00. Instructorul auto a fost depistat in Slatina cu o alcoolemie de 0.53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta avea elevi in masina. Conform surselor citate, instructorul are 42 de ani si este din Bals.

- UPDATE ora 22:00 – Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 65 intre localitatile Pitesti si Slatina, la kilometrul 62, in Priseaca, unde a avut loc un accident rutier in urma caruia o persoana a murit si 18 au fost ranite, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt,…

- UPDATE, ora 19:17 – Traficul rutier pe DN 65 Slatina – Pitesti, la Priseaca, unde marti dupa-amiaza s-a produs un accident in urma caruia o persoana a murit si 18 au fost ranite, ramane in continuare blocat pana la ridicarea de pe carosabil a autovehiculelor implicate, iar circulatia a fost deviata…

- Un barbat de 39 de ani din Bujoreni s-a ales cu dosar penal dupa ce si-a pus fiul, in varsta de 12 ani, sa conduca masina pe un drum public din comuna Voineasa, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit agerpres.ro.Citește și: Rareș Bogdan,…

- Soferul unui microbuz ce transporta calatori a fost depistat ca se afla la volan sub influenta alcoolului, in timp ce circula pe DN 39, dinspre Mangalia catre Constanta, acesta fiind amendat cu 2.900 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile, a informat Inspectoratul…

- Polițiștii Secției 2 Rurala Șimian au depistat, azi noapte, un tanar de 38 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN6, in comuna Șimian, județul Mehedinți, sub influenta bauturilor alcoolice. Fiind testat cu ...