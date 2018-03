Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina care au fost la serviciu in timpul crimei care a avut loc intr-o sala de tratamente in noaptea de sambata spre duminica vor face consiliere psihologica, deoarece au trecut prin momente traumatizante, a anuntat, duminica, managerul…

- Dupa oribila crima ce a avut loc la Slatina, Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a luat masuri urgente pentru situatia data. Ea a explicat ca a trimis o echipa in municipiu pentru a clarifica in ce circumstante a avut loc tragedia.

- Crima s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, la sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean din Slatina. Din primele informatii rezulta ca un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis.

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. Potrivit acesteia, perchezitia este…

- 35 de pompieri au actionat pentru deszapezirea cailor de acces la Spitalul Municipal Ploiesti si Spitalul de Pediatrie. Angajatii ISU au iesit pe teren inca de la ora 8. De asemenea, jandarmi si pompieri s-au mobilizat pentru deszaperizea parcarii Spitalului Judetean de Urgenta, a Maternitatii…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Viorel Micu, de 60 de ani, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce in iulie o adolescenta de 16 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita…

- Un baiețel de doar 4 ani a ajuns in stare grava la UPU, miercuri seara, dupa ce s-a inecat in cada, cel mai probabil chiar in locuința parinților. Copilul a fost intubat și internat de urgența la Terapie Intensiva, iar medicii Spitalului Județean au facut tot posibilul sa-l…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara construita in curtea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova urmeaza sa iși deschida porțile pentru pacienți in aproximativ o luna. Este rezultatul unei munci de mai bine de trei ani. Bolile cardiovasculare sunt ...

- Organizația „Salvați Copiii” a donat Secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare un monitor de funcții vitale și o unitate de fototerapie, in valoare de peste 10.000 de euro. Detalii despre donația facuta au fost oferite astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferințe…

- O asistenta din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiesti este acuzata de fiul unei paciente ca i-a rupt piciorul mamei lui in timp ce o muta de pe pat pe targa. Femeia este paraplegica si nu a simtit durerea, dar si-a dat seama ca ceva nu este in regula cand genunchiul s-a umflat si invinetit.

- Deputatul Neața, primarul Gutau, primarul liberal Pirneci și alții s-au abonat la detașarile ”dezlegate” de ITM București special pentru ANAR și cele 11 Administrații Bazinale care chipurile au deficit de personal. Deși prin Ordonanța nr.3/20.07.2017 și Ordonanța de Urgența nr. 90/ 06.12.2017 se suspenda…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, scrie AGERPRES.Intrebat de jurnalisti care…

- Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijina comunitatea locala prin imbunatațirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Zalau (SJUZ), investind in dotarea cu echipamente medicale. Acest proiect a vizat echiparea sectiilor UPU SMURD, Cardiologie și…

- In Iasi, medicii fac tot ce e omeneste posibil sa salveze vietile a patru pacienti cu leucemie, care s-au imbolnavit de gripa in spital. Medicii susțin ca temutul virus AH1N1 ar fi fost adus de vizitatori. Gabriel Dimofte, director medical IRO Iași: „Unul este foarte grav, se pare ca este mai bine astazi,…

- Gravidele și femeile cu afecțiuni ginecologice trebuie sa se adreseze direct la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. De la 1 februarie, cabinetul de internari care ținea de secția Obstetrica-Ginecologie (OG) a spitalului a fost desființat. Gravidele…

- Desi nu respiram aer de munte, din masuratorile efectuate de APM Olt ar rezulta ca valoarea parametrilor analizati in Slatina este diferita de cea inregistrata cu ani in urma. Cine mai polueaza.

- Un politist de la Crima Organizata din Olt a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noaptea trecuta a fost impușcat de iubita lui. Jucandu-se cu arma, femeia s-a impuscat din greseala in mana, glontul atingand si capul iubitului sau politist. Incidentul s-a petrecut in Slatina. https://www.libertatea.ro/stiri/un-politist-de-la-crima-organizata-olt-a-fost-impuscat-in-cap-accidental-de-iubita-lui-2125890…

- Pompierii au salvat 81 de persoane, cateva sute de animale si peste 33 de milioane lei, in timpul interventiilor de stingere a incendiilor produse in anul 2017, in judetul Olt, potrivit raportului de bilant al activitatii Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Olt. Potrivit aceluiasi…

- Manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare, Sorina Pintea a fost validata de Comitetul Executiv al PSD, pentru a prelua functia de ministru al Sanatatii, dupa ce Florian Bodog a anuntat ca nu mai doreste un nou mandat in fruntea Ministerului Sanatatii.…

- Costel Alexe, presedintele Organizatiei Judetene PNL, a tras si o linie sub bilantul anului 2017, pe care Iasul l-a incheiat „in genunchi". El a atras atentia ca marile proiecte se lasa in continuare asteptate: soseaua de centura, Spitalul Regional de Urgenta si Sala Polivalenta. „Ii adresez public…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat lista oficiala a miniștrilor pe baza caruia va merge in Parlament sa ceara votul de incredere. Iata lista oficiala: Prim-ministru: Viorica Dancila Vicepremier pentru implementarea Parteneriatelor Internaționale ale Romaniei: Ana Birchall Vicepremier (fara portofoliu):…

- Sorina Pintea, propunerea PSD pentru functia de ministru al Sanatatii, este managerul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare de la inceputul anului 2017. Pintea a mai fost la conducerea unitatii medicale in perioada 2013-2016, dar in urma alegerilor parlamentare…

- Ministru din Maramures in Cabinetul Dancila. Potrivit surselor din PSD, Sorina Pintea, managerul Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare ar urma sa preia portofoliul de la Sanatate. Aceleasi surse mai spun ca numirea Sorinei Pintea a fost deja votata in interiorul partidului…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin.

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare asigura asistenta medicala de urgenta pe intreg teritoriul judetului Satu Mare. Acesta este un serviciu public de importanta strategica, care dispune de Statia centrala Satu Mare si de un numar de trei substatii amplasate in orasele: Negresti-Oas, Carei, Tasnad.…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Duminica dimineața, in jurul orei 7.15, doua echipaje cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism Opel Astra, parcat in curtea…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, tace suspect, iar ”super-Patricia” rezista in functia de sefa a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), in ciuda raportului Corpului de Control care arata ca mamele si bebelusii sunt expusi infectiilor instraspitalicesti. Tolo.ro a publicat o noua dezvaluire in care…

- Un fenomen extrem de ingrijorator și care pare de nestavilit, in pofida tuturor incercarilor și campaniilor derulate de autoritați: in anul 2017, in Vrancea, peste 300 de copile, unele avand doar 12-13 ani, au lasat jocul cu papușile din plastic ca sa se ocupe de propriile papuși vii. Au devenit mame…

- A fost confirmat diagnosticul de rujeola in cazul copilului in varsta de doi ani decedat saptamana trecuta in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat presei, luni, directorul DSP Suceava, Sebastian Jureschi.

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „UNIREA” al Judetului Alba organizeaza concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de ofițeri și subofițeri. Inscrierea candidatilor se va face in perioada 3 ianuarie – 10 ianuarie 2018. Concursul va consta in sustinerea unui test scris pentru verificarea…

- Incepand cu acest an, Asociatia Prietenii Spialului “Dr. Constantin Opris” sustine un proiect ambitios si important pentru intreaga comunitate maramureseana, infiintarea Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculara. Afectiunile cardiovasculare sunt principala cauza de mortalitate si morbiditate in…

- Casa Judeteana de Pensii Suceava are de ieri un nou director executiv interimar. Constantin Boliacu, fost director financiar contabil al Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava pana in vara acestui an, a fost numit ieri director executiv al Casei de Pensii cu titlu ...

- Sectia de Ingrijiri Paliative din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste este locul unde pacienti in faza terminala primesc alinare. Fie ca vorbim de pacienti oncologici sau suferinzi de orice alta boala cronica, cu totii sunt primesc in fiecare zi zambete, respect si un ambient placut…

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca femeia a fost observata de un barbat, in Olt, intre podul rutier si zona de plaja. „Femeia a fost scoasa la mal de un barbat care se afla in zona, la alergat. La fata locului s-au deplasat o autospeciala…

- Pentru al treilea an consecutiv, in prag de Sarbatori de Iarna, membrii și voluntarii Asociației pentru Ambulanța Bacau au venit cu inima deschisa in sprijinul copiiilor care raman internați in secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența, dar nu numai. Aceasta, printr-un spectacol caritabil…

- Moartea Anei Geanina Sechel a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț sa ia cateva masuri de natura administrativ- profesionala. In primul rand, pe secția obstetrica-ginecologie și, afirma managerul interimar al spitalului, nu numai. „Fiecare gravida va fi examinata – obligatoriu…

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava a fost grav ranit marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Biroul de presa al IGPR. Agentul-șef adjunct Dan…

- Peste 250 de urgente medicale au fost inregistrate in cele doua zile de sarbatori nationale la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui. Astfel, sarbatoarea Sfantului Andrei si Ziua Nationala a Romaniei nu au reprezentat prilej de bucurie pentru sute de vasluieni,…