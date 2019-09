Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au revenit in judetul Olt pentru a incerca sa reconstituie crimele marturisite de Gheorghe Dinca. Astazi va avea loc reconstituirea in cazul Luizei Melencu, dupa ce ieri a fost refacut traseul pe care Dinca l-ar fi parcurs in ziua in care ar fi rapit-o pe Alexandra Macesanu. Anchetatorii…

- Gheorghe Dinca, inculpatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a fost dus marti, la Caracal, pentru reconstituiri la domiciliul sau, dar si pe o strada din municipiu, de unde...

- Cazul de la Caracal devine incet cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria tarii noastre. Anchetatorii scotocesc de o luna de zile locuinta lui Gheorghe Dinca si alte zone din Caracal, in speranta aflarii cat mai repede cu putinta a adevarului despre soarta Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu.…

- Ultima persoana care a vazut-o in viața pe Luiza Melencu, inainte ca aceasta sa fie rapita de Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care a declarat ca le-a ucis pe ea și pe Alexandra Maceșanu, nu a fost anchetata de procurorii de la sediul central. Aceștia nici macar nu stiau de existenta…

- Procurorii și polițiștii au reluat, joi, cautarile in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca, pentru a șaptea zi consecutiva. Barbatul a fost adus ca in fiecare din zilele anterioare pentru a asista la cautari. Joi se implinesc doua saptamani de la momentul in care Alexandra Maceșanu a sunat la 112 anunțand…

- Anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale fetei care a disparut in luna aprilie, Luiza Melencu, a anuntat luni purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime, informeaza AGERPRES…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…