Olt: Femeia care a spus că e sechestrată și însoțitorul ei, găsiți. Apelul ar fi fals IPJ Olt a anunțat, luni seara, ca femeia care a sunat sa anunțe ca a fost sechestrata și insoțitorul ei au fost identificați și audiați de polițiști. „In prezent se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de lipsire de libertate urmand ca procurorul din cadrul Parchetului pe langa Judecatoria Balș sa dispuna masuri in cadrul dosarului penal", au declarat reprezentanții IPJ Olt, noteaza Mediafax. Aceștia au precizat ca cei doi sunt din județul Ilfov și au fost gasiți in aceeași mașina in care se aflau cand a fost facut apelul. Femeia care a sunat are 34 de ani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a fost denuntat de doi politisti ca le-ar fi oferit mita pentru a scapa de un dosar penal, dupa refuzul de a i se recolta probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt. ‘La data de 23.09.2019…

- Un barbat care a fost denuntat de doi politisti ca le-ar fi oferit mita pentru a scapa de un dosar penal, dupa refuzul de a i se recolta probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt, potrivit Agerpres. "La…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt face precizari in legatura cu informatiile din spatiul public referitoare la anchetarea unor politisti din Caracal de parchetul din localitate in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si arata ca dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor…

- Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș a fost sesizat cu privire la un caz de lipsire de libertate, comis pe teritoriul Spaniei, victima fiind o femeie in varsta de 51 de ani, din Lugoj. Lugojeanca a fost sechestrata și abuzata de catre concubinul cu 15 ani mai tanar, și…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 22 august 2019, procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a pus la dispoziția Parchetului de pe langa Tribunalul Olt toate documentele și inregistrarile referitoare la cazul din Caracal, anunța purtatorul de cuvant al Serviciului, Mariana Pop. Aceasta a precizat ca toate apelurile au fost transferate Poliției.Citește…