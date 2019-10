Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a anuntat luni la 112 ca este sechestrata a fost gasita in judetul Ilfov, in aceeasi masina din care a fost efectuat apelul, atat ea, cat si un barbat, in varsta de 32 de ani, care se afla in autoturism fiind in prezent audiati de politisti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Politistii din judetul Olt cauta o fata care a anuntat, printr-un apel de 20 de secunde la 112, ca este sechestrata, fara a oferi alte informatii, precum nume, o posibila locatie, varsta etc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, a mentionat ca nu…

- Polițiștii din Olt sunt in alerta și cauta o femeie care a anunțat ca este sechestrata, dar nu a oferit alte detalii și nu este cunoscut numarul de telefon de pe care a sunat.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați luni, de o femeie despre faptul ca este sechestrata, fara a oferi alte…

- Patru persoane, intre care si un copil de cinci ani, implicate joi dimineata intr-un accident rutier pe DJ 546A, intre localitatile Schitu si Serbanesti, intr-o zona cu asfalt denivelat, au fost transportate la spital cu rani usoare, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)…

- Instanta a dispus vineri seara arestarea preventiva a celor cinci persoane care in ziua precedenta au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. "In…

