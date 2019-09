Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane cu varste intre 24 si 50 de ani au fost retinute de politisti in urma furtului de bani dintr-o masina a Postei care a fost atacata in noaptea de 8 spre 9 septembrie la Bals, intre cei retinuti fiind si angajatul care a sustinut ca a fost atacat de o persoana necunoscuta, potrivit reprezentantilor…

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o.…

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o,…

- Instanta a dispus vineri seara arestarea preventiva a celor cinci persoane care in ziua precedenta au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. "In…

- Cinci persoane au fost retinute joi seara pentru lipsire de libertate dupa ce in cursul zilei au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. Persoanele…

- Un politist din Caracal, care lucra la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, a fost destituit pentru abateri disciplinare, dupa finalizarea cercetarii prealabile declansate ca urmare a aparitiei unor informatii ca ar putea fi implicat intr-un dosar penal, locuinta…

- O adolescenta in varsta de 17 ani, din Caracal, a fost amendata cu 500 de lei pentru o sesizare falsa la numarul 112, ea alertand autoritatile ca ar fi sechestrata. Fata a alertat autoritatile duminica, sustinand ca ar fi sechestrata in Caracal, iar 20 de politisti, sustinuti de jandarmi,…

- Doua fete dintr-un centru de plasament din Slatina, date disparute la sfarsitul lunii iunie, au fost gasite, marti seara, in Caracal. Adolescentele, cu varste de 15 si 17 ani, au fost date disparute la finalul lunii iunie. Ele se aflau intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…