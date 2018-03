Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de invatamant din Dolj si Teleorman vor fi inchise vineri, din cauza vremii, cele doua judete aflandu-se sub avertizari de ninsoare, vant puternic si viscol incepand de joi dupa-amiaza. Pana la aceasta ora, au luat decizia de suspendare a cursurilor, vineri, din cauza avertizarilor de vreme…

- Doua terenuri agricole de pe raza localitatii Galu - comuna Poiana Teiului au fost inundate, luni, ca urmare a unui blocaj de gheata aparut pe raul Bistrita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. "Evolutia fenomenului a fost monitorizata…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita a anuntat, vineri seara, ca s-au inregistrat cresteri constante ale debitelor Dunarii inc din 6 martie, iar in prezent apele au ajuns la primul dig local de aparare. Saptamana viitoare, specialistii prognozeaza cresterea ca va fi depasita…

- O mașina s-a facut scrum, in noaptea de marți spre miercuri, pe strada Toporașilor din Alba Iulia. In urma cercetarilor facute de pompierii militari și polițiști s-a stabilit ca focul a fost pus intenționat. Potrivit ISU Alba, in data de 14 martie 2018, la ora 04:07, dispeceratul Inspectoratului pentru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a oprit joi, inainte de a ajunge in localitatea Capeni din judetul Covasna, in zona inundata a comunei Augustin, din judetul Brasov, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai ISU, ai Serviciului de Gospodarire a Apelor Brasov si ai Administratiei Apelor raului Olt, a…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Ca urmare a codului portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Timis Barzava, la Timișoara a fost activat Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In Timiș a venit și un echipaj de la ISU Bihor, care a fost „cantonat”…

- In saptamana 05 – 09 martie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 21 actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ teritoriale. De asemenea,…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- O automacara pe care pompierii militari o pot folosi pentru stingerea incendiilor sau pentru salvarea victimelor aflate chiar si la ultimul nivel al unui bloc turn cu pana la 14 etaje a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara si a fost prezentata oficial miercuri,…

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Echipajele ISU Olt, autoșenilata ISU Sibiu, cu sprijinul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența și societaților de deszapezire, au desfașurat, pe parcursul serii și nopții, misiuni in sprijinul populației afectate de fenomenele meteorologice periculoase. In orașul Corabia, un adolescent, de…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii Sectiei de pompieri Jibou, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, au desfasurat miercuri, 21 februarie, un exercitiu cu forte in teren la Gara CFR din oras. Actiunea a avut ca scop antrenarea structurilor de interventie la accidente feroviare in care sunt…

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- In saptamana 05-09 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 19 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- Potrivit ISU Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- Un proiectil exploziv de calibrul 75 milimetri a fost descoperit, joi, pe o pasune din satul Corhana - comuna Dulcesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un localnic a alertat autoritatile prin…

- Sapte persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazile din municipiul Dorohoi, in urma temperaturilor foarte scazute din ultimele 48 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, echipajele medicale…

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca se doreste cresterea numarului elicopterelor echipate pentru salvare…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Ploile din ultimele ore au afectat subsoluri si curti din judetul Timis, precum si demisolul Spitalului Municipal Timisoara, dar si un vechi pasaj feroviar din municipiul resedinta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru evacuarea apei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- In accident au fost implicate doua autoturisme, o Dacia Papuc in care se afla un barbat de 72 de ani, și o alta mașina in care se aflau patru persoane cu varste cuprinse intre 17 și 23 de ani.La fața locului au intervenit pompierii din cadrul SMURD Caracal și SMURD Vișina și doua echipaje…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…

- Pana pe 10 ianuarie 2018 se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa. In scopul completarii deficitului…

- Ca in fiecare prima miercuri din luna, chiar daca este prima zi de lucru oficiala a anului, sirenele de alarmare publica vor suna din nou in mai multe localitati din judetul Brasov, in aceasta dimineata in intervalul 10.00 – 11.00. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se ține de programul…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Zeci de elemente de munitie din al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite în padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- Mai multi pompieri timiseni au plecat in ajutorul colegilor din Satu Mare, care lupta cu flacarile izbucnite la sonda de gaz de la Moftinu Mare. Echipa de de salvatori care a plecat spre Satu Mare o va schimba pe cea a pompierilor timiseni care a fost pana acum alaturi de colegii lor care intervin pentru…