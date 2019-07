Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean italian și unul roman au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Conflictul a fost unul spontan, iar unul dintre cei implicati, un…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- O bataie a izbucnit marti seara in municipiul Slatina intre trei barbati, unul fiind cetatean italian, dupa neintelegeri in trafic. Doua dintre persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt,…

- Un instructor auto a fost depistat, miercuri, de politisti conducand un autoturism in timp se afla sub influenta alcoolului, in masina barbatului fiind si un elev ce urma sa sustina proba practica pentru obtinerea permisului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Potrivit…

- Un instructor auto din Balș a fost prins baut la volan de polițiștii din Slatina, miercuri dimineața, 17 iulie. In mașina se afla un elev care urma sa susțina examenul pentru permisul auto. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, instructorul a fost prins in…

- 11 instructori auto din Pitești, amendați in trafic. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș au desfașurat o acțiune pentru reducerea riscului rutier generat de instructorii auto aflați in procesul de instruire practica a elevilor, care nu respecta traseele stabilite și regulile de circulație,…

- Politistii constanteni au fost sesizati,la data de 15 iunie a.c., in jurul orei 23.00, cu privire la faptul ca, pe strada Semanatorului din municipiul Constanta, are loc un conflict intre mai multe persoane.Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca este vorba despre o un conflict spontan…

- Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital, duminica, dupa ce doua autoturisme care circulau pe un drum judetean din Arad s-au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat intr-un sant, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…