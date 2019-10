Olt: Doi bărbaţi, reţinuţi pentru că au urcat o tânără cu forţa într-o maşină Un barbat in varsta de 25 si unul in varsta de 49 de ani, care luni, pe o strada din Corabia, ar fi urcat cu forta intr-o masina o tanara pe care au transportat-o apoi spre Caracal, au fost retinuti pentru lipsire de libertate si lovire sau alte violente, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt. Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, remis marti AGERPRES, cei doi barbati retinuti vor fi prezentati marti instantei cu propunere de arestare preventiva. Fratele femeii urcata cu forta in masina a sesizat politia apeland numarul 112, iar politistii au inceput imediat verificari si autoturismul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

