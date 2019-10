Primarul municipiului Slatina, Emil Mot, a precizat, pentru AGERPRES, ca in urma aprobarii unui amendament la forma initiala a proiectului privind facilitatile fiscale, vor putea fi scutite de penalitati si firmele aflate in insolventa, conditia pentru acordarea scutirilor fiind aceasi ca si pentru ceilalti debitori, respectiv plata integrala a datoriei principale. Proiectul aprobat luni s-a aflat din septembrie in procedura de transparenta.

De prevederile acestui proiect vor beneficia persoanele fizice, persoanele juridice, entitatile fara personalitate juridica, institutii publice.…