- Barbatul acuzat de omor si tentativa de omor, in cazul crimei din zona garii si autogarii din municipiul Slatina, din noaptea de 12 spre 13 octombrie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Olt, judecatorul Florentina Stana. Procurorul de…

- Presupusul autor al crimei din noaptea de vineri spre sambata din zona garii din municipiul Slatina, dat in urmarire nationala, s a predat sambata dupa amiaza politistilor de la Transporturi Feroviare Craiova, el urmand a fi adus pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, potrivit procurorului…

- Barbatul cercetat pentru ca ar fi omorat-o in bataie pe concubina sa, in localitatea Tetoiu, in noaptea de 29/30 septembrie, a fost arestat preventiv, au anuntat luni reprezentantii Parchetului de pe langa...

- UPDATE / Barbatul din comuna Tetoiu a fost retinut pentru 24 de ore si, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea infractiunii de omor savarsit asupra unui membru de familie. Ora.11.30: In cursul noptii de sambata spre duminica, ...

- Tanarul din Stremț, acuzat ca a comis o crima in Italia, pe strada, cu scopul de a jefui un varstnic, aproape de locuința victimei, a fost arestat provizoriu pentru o perioada de 9 zile, in vederea predarii acestuia catre autoritațile judiciare italiene. ”Admite propunerea formulata de Parchetul de…