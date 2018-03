Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani din comuna Strejesti a fost gasit decedat pe o strada din localitate, prezentand multiple leziuni in zona pieptului si gatului, potrivit unor surse din cadrul Parchetului de pe langa...

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului, care se va intruni azi, 26 martie, va examina si solicitarea avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ actualizare caracteristici parcelare, strada Mircea cel Batran, zona UMC; initiator SC Bravo Top SRL. Proiectul propus spre examinare: "Elaborare…

- La data de 20 martie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Matasari au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 17 si 23 de ani, din comuna Matasari, respectiv Ciuperceni, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat.…

- Vineri, 16 martie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Horea, dupa ce au constatat ca acesta si-a incalcat obligatiile stabilite, la data de 23 februarie 2018, de catre Parchetul de pe langa…

- El a mentionat ca a pierdut procesul din cauza ca a formulat prea tarziu calea de atac, la aproximativ doi ani de la pronuntarea decesului, iar solicitarea i-a fost respinsa ca inadmisibila din punct de vedere procedural. "In acte sunt mort, desi traiesc. Nu am nicio sursa de venit, iar din cauza ca…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma perchezițiilor desfașurate ieri. 6 persoane au fost reținute. Polițiștii din cadrul Poliției…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a mai confirmat inca doua noi decese din cauza frigului, acestea au avut loc la inceputul lunii martie, respectiv pe 1 si 2 martie. In primul caz, pe 1 martie, un barbat a fost adus, din strada, la Spitalul de Urgenta Galati, fara acte. Acesta prezenta simptome…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare, au declarat surse judiciare pentru AGEPRES. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Potrivit surselor citate,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din localitatea buzoiana Scurtesti, comuna Vadu Pașii, a fost gasit, sambata, spanzurat intr-o anexa a casei parintilor sai. Tanarul era administratorul unei firme de proiectare. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, acesta a lasat un bilet de adio in care a dezvaluit…

- Ieri, 28 februarie 2018, in jurul orei 23.50, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistata pe un barbat de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Labului din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat.…

- Un barbat din municipiul Campulung Moldovenesc a fost trimis in judecata, dupa ce l-a batut pe fratele unui politist care i-a instrumentat mai multe dosare ce au condus la condamnare, a anuntat miercuri Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, procurorii…

- Barbatul de 66 de ani fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase. Testele au aratat ca fusese infectat cu virusul gripal de tip B. Acesta este al treilea deces din cauza gripei la Brasov, dupa ce alte doua femei si-au pierdut viata luna aceasta.

- Luni dupa-amiaza, 26 februarie a.c., in jurul orei 18.30, un barbat de 39 de ani, din comuna Surduc, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 1G, prin localitatea Hida, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, intr- o curba la dreapta, a pierdut controlul direcției…

- Un barbat, de 52 de ani, din comuna Obarsia, judetul Olt, a fost arestat in Gorj, pe motiv ca ar fi violat o fata de 12 ani, din comuna gorjeana Dragutesti. Fata ar avea si anumite probleme de sanatate, iar ...

- O femeie de 83 de ani din comuna ialomiteana Adancata a murit, marti, la spital, dupa ce a fost gasita pe strada, acoperita cu zapada. Necropsia urmeaza sa stabileasca daca decesul a survenit din cauza frigului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marti, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara precum si un mandat de aducere, pe numele unui barbat, in varsta de 42 de…

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Moarte stupida in Petrosani. Un barbat si a pierdut viata dupa ce a cazut in cap intr un parau din centrul localitatii. El si a scapat telefonul in apa, iar cand s a aplecat dupa el s a dezechilibrat si a cazut, scrie avantulliber.ro. Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut…

- Avand in vedere informațiile vehiculate in ultimele zile in mass-media, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar: – dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului Public, de persoane aflate…

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- La data de 3 februarie, polițiștii din Bușteni au fost sesizați despre sustragerea unui autovehicul ce fusese parcat in zona partiei din stațiune. Imediat, polițiștii au demarat verificari și, la scurt timp au gasit mașina care fusese abandonata pe o strada din stațiune. In urma investigațiilor efectuate,…

- Doua persoane au avut de suferit din cauza focului, in ultimele 24 de ore. Un barbat de 98 de ani, din orașul Taraclia, a decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat din soba. Incendiu in locuința nu a avut loc.

- Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Alba a fost gasit decedat pe calea ferata, miercuri dimineata, intre statia CFR Deva si Mintia. Politistii au demarat o ancheta, cel mai probabil fiind vorba de un accident, din primele date, barbatul fiind lovit de un tren. Potrivit IPJ Hunedoara, in 31…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Serviciul Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au depistat trei cetateni romani care transportau cantitatea de 10.000 pachete…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- O persoana a decedat, iar o alta a fost adusa in coma la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Sfantul Spiridon. Accidentul s-a produs pe fondul unei intoxicatii cu monoxid de carbon sau cu gaz metan. Politia efectueaza cercetari in acest caz.

- O femeie de 32 de ani, recent eliberata din penitenciar, unde executase o pedeapsa pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a injunghiat in spate un barbat in varsta, pe o strada din Bucuresti.Potrivit unui comunicat al…

- La data de 21.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Potrivit procurorilor,…

- Un barbat a decedat, dupa ce automobilul cu care se deplasa a derapat de pe traseu și s-a rasturnat. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:15, in orașelul Tvardița din raionul Taraclia, scrie Today.md.

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in aerul…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- In cursul dimineții de ieri, 14 ianuarie 2018, un localnic din Cugir a apelat numarul de urgența 112 aratand ca intr-un șanț din apropierea stadionului „Parc” din localitate, se afla un barbat decedat. In urma cercetarilor efectuate de catre organele locale de poliție s-a constatat ca este vorba de…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in…

- Trei echipaje cu trei autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Campulung au intervenit in localitatea Mioarele, sat Cocenești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa. Pe timpul misiunii de stingere, echipajele de pompieri au gasit, in interior,…

- Ieri, 8 ianuarie 2018, politistii Postului de Politie Scarisoara au efectuat un control la o instalatie de debitare a materialului lemnos ce apartine unui cetatean de 37 de ani, din comuna. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat cantitatea de 9 metri cubi de material lemnos, de esenta…

- Polițiștii zalauani, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiu, au oprit pentru control sambata, 6 ianuarie a.c., la ora 5.15, un autoturism condus de un barbat de 27 de ani, din comuna Salațig. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie…

- Jurnalistul Alex Nedea a povestit, pe Recorder.ro, despre cum a incercat sa salveze un barbat care, beat fiind, a intrat in raul Bahlui si a fost la un pas de moarte. Nedea a facut referire la reactia autoritatilor, in legatura cu faptul ca victima se afla sub influenta alcoolului.

- Și-a gasit sfarșitul pe marginea carosabilului. Un barbat in varsta de 58 ani a fost gasit decedat miercuri dimineața, pe DN2 E85, in localitatea Costești, in apropierea secției de poliție. Cel mai probabil, el a murit in urma unei afecțiuni [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Barbat decedat…