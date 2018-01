Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat, sambata, de catre magistratii Tribunalului Caras-Severin dupa ce a ucis, in 2002, baietelul abia nascut de sotia sa, situatia repetandu-se si in 2015, cand femeia a nascut o fetita. Acesta a ingropat trupurile nou-nascutilor sub o stanca, la circa 200 metri de casa.

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Un individ de 49 de ani a socat comunitatea in care locuieste dupa ce si-a violat mama, in varsta de 75 de ani. Fapta a fost reclamata la Politie de nepoata victimei, careia aceasta i-a povestit prin ce a trecut.

- Un barbat de 49 de ani din localitatea galateana Izvoarele, care si-a violat mama, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, surse din randul anchetatorilor afirmand ca barbatul iesise de curand din inchisoare unde a stat cinci ani si patru luni din acelasi motiv

- Un localnic din Bistra a fost arestat preventiv, dupa ce a provocat un incendiu in propria gospodarie si i-a impiedicat pe pompieri sa stinga flacarile. Potrivit IPJ Alba, in 30 noiembrie, in jurul orei 23.20, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna…

- O bratara din aur de 24 K, ce cantareste 108 grame si prezinta insemne specifice dacice, a fost ridicata de politisti de la un barbat din comuna Optasi si inaintata spre examinare specialistilor de la Muzeul National de Istorie, anunta Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, printr-un comunicat…

- Ieri, 2 noiembrie 2017, in jurul orei 20.20 politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce desfasurau activitati de patrulare pe strada Traian din comuna Unirea, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere…

- Un barbat și o femeie au fost la un pas de tragedie marți, mașina lor aprinzandu-se ca o torța. Ocupanții mașinii, soț și soție, din localitatea Bengești, județul Gorj, se indreptau spre Craiova, cand, pe drumul european E 574, pe ...