Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al DSVSA Olt, remis miercuri AGERPRES, alte peste 280.000 de oua provenind de la ferma din Olt, din perioada 15-18 ianuarie, cand a fost detectata prezenta fipronilului, au fost comercializate in Bucuresti, Valcea Arges, Dolj si Olt. Pe principiul precautiei, inspectorii…

- Peste 304.000 de oua au fost sechestrate in vederea neutralizarii la o ferma avicola din judetul Olt, dupa ce inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au depistat fipronil in probe de oua provenind de la aceasta unitate, in concentratii intre 0,02 si 0,07 mg/kg.…

- O cantitate de 36.000 de oua provenind de la ferma din judetul Teleorman au fost distribuite catre o firma din judetul Olt, iar dupa controlul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor...

- O cantitate de 36.000 de oua provenind de la ferma din judetul Teleorman au fost distribuite catre o firma din judetul Olt, iar dupa controlul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt au fost retrase de la comercializare 6.000 de oua in vederea neutralizarii, potrivit…

- Peste patru milioane de oua contaminate cu o substanta interzisa au fost descoperite intr o ferma din localitatea Draganesti Vlasca, de catre inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA Teleorman.Descoperirea a fost facuta in luna noiembrie a anului trecut, dar abia…

- Peste patru milioane de oua contaminate cu o substanta interzisa au fost descoperite intr-o ferma din localitatea Draganesti Vlasca, de catre inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Teleorman. Descoperirea a fost facuta in luna noiembrie a anului…

- Politia Romana a participat, alaturi de agentii de aplicare a legii din alte 28 de state, la o actiune comuna de lupta impotriva criminalitatii informatice, desfasurata sub egida Europol. De asemenea, astazi se lanseaza la nivel international campania de constientizare a riscurilor pe care le implica…

- Un numar de 12 persoane din cele 93 audiate joi, de procurorii DIICOT, intr-un dosar de fraude informatice, cu prejudiciul de 3 milioane de euro, au fost retinute si urmeaza sa fie prezentate, vineri, magistratilor Tribunalului Valcea cu propunerea de arestare preventiva, potrivit purtatorului de cuvant…