O comisie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Olt efectueaza o cercetare administrativa in cazul accidentului in care a fost implicata autospeciala de la Politia Bobicesti, care s-a tamponat cu o masina condusa de un minor de 16 ani, aflat sub influenta alcoolului.



Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, comisia de cercetare administrativa urmareste sa stabileasca modalitatea in care s-a produs tamponarea respectiva. El a precizat ca este constituita o comisie de cercetare administrativa de fiecare data cand este vorba de bunuri ale institutiei.



Tamponarea…